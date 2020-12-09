第二波疫情衝擊 紐約11月逾6成租客拖欠租金

紐約小房東調查，11月租客的拖欠率創下自4月疫情高峰期後的第二新高，有超過六成以上的租客拖欠租金。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約第二波疫情 襲來，根據「紐約小房東 」(New York Small Landlords，NYSL)公布的最新數據，11月租客的拖欠率創下自4月疫情高峰期後的第二高，有超過六成以上的租客拖欠租金，且該現象在紐約市 內各區都有出現。

「紐約小房東」在本月1日至4日間，針對該組織小房東會員進行11月租金調查，公布的最新數據顯示，11月租客的欠租率為疫情以來的第二高，約有62%的租客欠租；該組織針對10月拖欠率調查，則僅有20%，為4月以來最低，如今數字增加，紐約小房東創辦人何德鄰表示，該狀況與第二波疫情有關。

根據紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)最新數據顯示，紐約市10月的失業率超過13%；目前全美確診人數上升，當局也預測未來恐怕將有更多非必要行業會關門，將導致失業率再攀升。

不過儘管租金拖欠率增加，但房東計畫空置率則呈下降，目前為28%，為疫情以來的新低點；此前則有超過半數的房東寧願將租房單位空置，也不願招租。

何德鄰表示，此前房東擔心將租屋單位出租，遇到惡房客在疫情期間無法驅趕，又難尋求法律途徑，寧願空置也不招租，但如今疫情影響深遠、房東經濟壓力大，雖然招租風險高，但為了生存沒有其他選擇，只能冒險。

疫情持續的情況下，明年房市狀況不明，「紐約小房東」將舉辦「2021的房東」(Landlords in 2021)免費研討會，並於明年1月再舉辦研討會，討論總統當選人拜登(Joseph Biden)上台後的稅收政策，以及紐約州的租賃相關法律等，更多資訊可登錄網址https://poagny.com/查詢。