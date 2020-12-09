我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

第二波疫情衝擊 紐約11月逾6成租客拖欠租金

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約小房東調查，11月租客的拖欠率創下自4月疫情高峰期後的第二新高，有超過六成以上的租客拖欠租金。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約小房東調查，11月租客的拖欠率創下自4月疫情高峰期後的第二新高，有超過六成以上的租客拖欠租金。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約第二波疫情襲來，根據「紐約小房東」(New York Small Landlords，NYSL)公布的最新數據，11月租客的拖欠率創下自4月疫情高峰期後的第二高，有超過六成以上的租客拖欠租金，且該現象在紐約市內各區都有出現。

「紐約小房東」在本月1日至4日間，針對該組織小房東會員進行11月租金調查，公布的最新數據顯示，11月租客的欠租率為疫情以來的第二高，約有62%的租客欠租；該組織針對10月拖欠率調查，則僅有20%，為4月以來最低，如今數字增加，紐約小房東創辦人何德鄰表示，該狀況與第二波疫情有關。

根據紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)最新數據顯示，紐約市10月的失業率超過13%；目前全美確診人數上升，當局也預測未來恐怕將有更多非必要行業會關門，將導致失業率再攀升。

不過儘管租金拖欠率增加，但房東計畫空置率則呈下降，目前為28%，為疫情以來的新低點；此前則有超過半數的房東寧願將租房單位空置，也不願招租。

何德鄰表示，此前房東擔心將租屋單位出租，遇到惡房客在疫情期間無法驅趕，又難尋求法律途徑，寧願空置也不招租，但如今疫情影響深遠、房東經濟壓力大，雖然招租風險高，但為了生存沒有其他選擇，只能冒險。

疫情持續的情況下，明年房市狀況不明，「紐約小房東」將舉辦「2021的房東」(Landlords in 2021)免費研討會，並於明年1月再舉辦研討會，討論總統當選人拜登(Joseph Biden)上台後的稅收政策，以及紐約州的租賃相關法律等，更多資訊可登錄網址https://poagny.com/查詢。

紐約市 房東 疫情

上一則

參議員推文「辱華」 全美華裔反歧視大聯盟連署抗議

下一則

胡安行退選日落公園市議員

延伸閱讀

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫
拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音

拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音
世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票

世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票
拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊
打破種族天花板 拜登宣布提名奧斯丁出任防長

打破種族天花板 拜登宣布提名奧斯丁出任防長
香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／首批疫苗抵紐約 疫情「3個月見轉機」

2020-12-08 20:40
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點