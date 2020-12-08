若紐約市住院率續增 下周關堂食

葛謨表示，若紐約市的住院率五天後未能保持穩定，將最早於下周一關閉堂食。（本報檔案照）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)7日表示，若紐約市 住院率五天後未能保持穩定，將最早於下周一關閉堂食；若某地的七天平均住院人數增長率顯示三周後醫療資源使用率將達90%，該地則將回到「暫停」防疫(PAUSE)，關閉一切非必要行業。

出席當日葛謨疫情 簡報會的美國過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也表示，疫情將在1月中旬達到高峰，最晚到明年第三季度才能全面接種疫苗。

葛謨表示，目前疫情在全州範圍內反彈，感染指數Rt已經升至1.2；同時，從住院率角度看，上州的疫情反而比下州要嚴重，這與春季疫情時相反。

目前全州共有5萬4000張床位，葛謨呼籲全州醫院從即日起增加25%的床位，並且召回所有退休醫護，州府將免費為返聘醫護註冊，預計能召回2萬人；此外，若有需要，全州醫院也可將病床數量增加50%，同時取消擇期手術，情況最差時啟用臨時醫院，預計將能確保至少5萬8000張床位專門收治新冠病人，而目前僅有4602人因新冠住院。

葛謨表示，目前住院率已經成為最重要的疫情指標，州府指示各地醫院即日啟動增加病床、平衡醫療資源(Surge and Flex)運作；他說，若一地區在啟動該運作後，按其七天平均住院增長率預計該地三周後的醫療資源利用率將達到90%，州府將對該地執行「暫停」防疫，關閉一切非必要行業。

他說，目前假日季疫情仍未結束，人們社交活動增加，為遏制疫情、避免醫療資源過載，州府決定，若紐約市的五天後的住院率仍維持增長，就將關閉堂食，紐約市以外的地區則將把堂食客容量從50%將至25%（防疫「橙區」仍須關閉）；不過，健身房和個人護理行業仍可開放。

葛謨表示，關閉堂食的決定可能於本周做出，但不會立即生效；州府將給小商業者幾天時間準備，最早可能於下周一生效；有關何時能夠恢復堂食，葛謨稱要等到疫情數字下降後，「估計最早也是明年1月中旬以後。」

市服務業聯盟執行主任里吉(Andrew Rigie)對此表示不能理解，他認為，葛謨已表明70%的新增病例來自小規模聚集，而非餐館，而且餐館更加集中的曼哈頓的陽性率遠低於其他地區，關閉紐約市堂食但其他地區仍然開放是沒有道理的，將給紐約市餐館業帶來無法挽回的損失。

出席葛謨記者會的佛奇表示，儘管紐約州的防疫準備已經相當完善，但疫情仍未到達高峰，感恩節疫情的高峰要到下周才能出現，而屆時又臨近聖誕節，情況將更加惡化；他預計，若無法有效控制，疫情最嚴重的時期將出現在1月中旬。

佛奇表示，假設政府能夠說服所有人接種疫苗，預計明年4月起可以為普通人大規模接種，最晚到6月至第三季度接種率將達到75%到80%，社區傳播率將非常低；但是目前各類民調均顯示，願意接種的人數只在50%左右，政府仍須做大量宣傳工作。