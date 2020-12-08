疫情難熬 珠江百貨關百老匯旗艦店

珠江百貨位於百老匯395號的旗艦店因不堪租金重壓，將在2021年初關閉。（本報檔案照）

迫於新冠疫情 衝擊和租金 壓力，曼哈頓華埠 珠江百貨(Pearl River Mart)近日宣布，將於2021年初關閉其在百老匯395號的旗艦店；儘管如今實體店經營日益艱難，但業主表示對未來的發展仍抱有希望，並已在周邊區域物色新店址。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，持續數月的疫情讓社區遭受重創，珠江百貨也因疫情遭遇危機，日前就租金問題的交涉也陷入僵局，房東堅持以訴訟追討租金，而在訴訟壓力和發展的不確定性下，只能選擇關店。

珠江百貨1971年由程明怡和朱敬業夫婦創立，至今已有近50年歷史；2016年珠江百貨也曾一度因不堪房租重負和實體店經營沒落而一度關閉，但同年11月作為兒媳的鄺瑛瑛接手，在她的帶領下重開並發展壯大，先後在雀兒喜市場(Chelsea Market)和美國華人博物館(MOCA)內開三家分店。

程明怡1965年從台灣來美攻讀博士學位，雖如今年事已高，且已將產業轉手給新一輩，但他從沒有放棄過將中華文化推到美國的主流市場的願望。

「用產品推進文化是最有力的手段之一，要走出社區需要的不只是精良的商品，一流的口味，實惠的價格，還有優質的服務。」程明怡說，許多人認為，華裔的第二代、第三代對祖輩辛苦打下的產業不屑接手，導致由老一輩人引領的品牌漸漸退出歷史舞台。

2020年10月，珠江百貨在雀兒喜市場新開的「珠江美食坊」是首家以經營食品為主的分店，店內有諸多來自華人等亞裔商家的美食，幫助他們打入主流市場，在疫情下求生。

鄺瑛瑛表示，疫情期間珠江百貨曾籌集7萬元善款，為紐約市多個醫療機構提供口罩等防護物資，與此同時，也與社區組織合作，參與華埠項目，以實際行動支持華埠小商家的發展。

朱敬業則表示，從最早的友誼商店到如今的珠江百貨，50年中因為房租等問題是換過五次店址，2016年還一度停業，而今年的新冠疫情則是對所有人的大考，「但只要不忘初心，凝聚成氣，總能度過難關。」