我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

疫情難熬 珠江百貨關百老匯旗艦店

記者張晨／紐約報導
珠江百貨位於百老匯395號的旗艦店因不堪租金重壓，將在2021年初關閉。（本報檔案照）
珠江百貨位於百老匯395號的旗艦店因不堪租金重壓，將在2021年初關閉。（本報檔案照）

迫於新冠疫情衝擊和租金壓力，曼哈頓華埠珠江百貨(Pearl River Mart)近日宣布，將於2021年初關閉其在百老匯395號的旗艦店；儘管如今實體店經營日益艱難，但業主表示對未來的發展仍抱有希望，並已在周邊區域物色新店址。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，持續數月的疫情讓社區遭受重創，珠江百貨也因疫情遭遇危機，日前就租金問題的交涉也陷入僵局，房東堅持以訴訟追討租金，而在訴訟壓力和發展的不確定性下，只能選擇關店。

珠江百貨1971年由程明怡和朱敬業夫婦創立，至今已有近50年歷史；2016年珠江百貨也曾一度因不堪房租重負和實體店經營沒落而一度關閉，但同年11月作為兒媳的鄺瑛瑛接手，在她的帶領下重開並發展壯大，先後在雀兒喜市場(Chelsea Market)和美國華人博物館(MOCA)內開三家分店。

程明怡1965年從台灣來美攻讀博士學位，雖如今年事已高，且已將產業轉手給新一輩，但他從沒有放棄過將中華文化推到美國的主流市場的願望。

「用產品推進文化是最有力的手段之一，要走出社區需要的不只是精良的商品，一流的口味，實惠的價格，還有優質的服務。」程明怡說，許多人認為，華裔的第二代、第三代對祖輩辛苦打下的產業不屑接手，導致由老一輩人引領的品牌漸漸退出歷史舞台。

2020年10月，珠江百貨在雀兒喜市場新開的「珠江美食坊」是首家以經營食品為主的分店，店內有諸多來自華人等亞裔商家的美食，幫助他們打入主流市場，在疫情下求生。

鄺瑛瑛表示，疫情期間珠江百貨曾籌集7萬元善款，為紐約市多個醫療機構提供口罩等防護物資，與此同時，也與社區組織合作，參與華埠項目，以實際行動支持華埠小商家的發展。

朱敬業則表示，從最早的友誼商店到如今的珠江百貨，50年中因為房租等問題是換過五次店址，2016年還一度停業，而今年的新冠疫情則是對所有人的大考，「但只要不忘初心，凝聚成氣，總能度過難關。」

朱敬業(左起)、程明怡以及鄺瑛瑛迎來珠江美食坊的首日營業。(記者張晨／攝影)
朱敬業(左起)、程明怡以及鄺瑛瑛迎來珠江美食坊的首日營業。(記者張晨／攝影)

疫情 華埠 租金

上一則

亞裔經營超市 逃稅被罰470萬元

下一則

市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

延伸閱讀

疫情下的聖誕禮 華埠12優秀學子獲贈iPad

疫情下的聖誕禮 華埠12優秀學子獲贈iPad
為華埠打氣 曼哈頓永安和壁畫吸睛

為華埠打氣 曼哈頓永安和壁畫吸睛
華埠街頭室外補習 提供學童輔導、社交

華埠街頭室外補習 提供學童輔導、社交
疫軍突起 紐約珠江百貨美食坊雀兒喜開業

疫軍突起 紐約珠江百貨美食坊雀兒喜開業
Perla全新大樓公寓 百老匯式生活方式

Perla全新大樓公寓 百老匯式生活方式
重開無期 外百老匯、喜劇俱樂部興訟

重開無期 外百老匯、喜劇俱樂部興訟

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約市住院率續增 下周一恐將關閉堂食

2020-12-07 21:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同