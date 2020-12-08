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亞裔經營超市 逃稅被罰470萬元

記者張晨／紐約報導
韓裔經營的連鎖超市「食品世界」因偷稅，被州檢察長處以470萬元罰金。(取自超市網站)
韓裔經營的連鎖超市「食品世界」因偷稅，被州檢察長處以470萬元罰金。(取自超市網站)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日宣布，一亞裔經營的紐約市連鎖超市因多次偷稅漏稅被控，處以罰款470萬元。

根據詹樂霞辦公室，從2012年到2018年間，韓裔李赫俊(Hi Jong Lee，音譯)經營的「食品世界」(Food World Supermarket)及其下屬的四家副食品公司，以少報銷售、收入稅收，規避員工代扣所得稅等進行逃稅。

調查顯示，該公司主要通過三種手段逃稅，其一是用附加在紐約州彩票機上的獨立收銀機來記錄超市非彩票商品的現金銷售。

第二種方法是通過假的商品退貨單，以少報銷售額；詹樂霞辦公室指出，李赫俊曾強迫「食品世界」的門店經理製作假的退貨收據，上面記錄了許多商品的退貨情況，但實際上這些商品從未被退回。

第三種方法則是用現金和帳外支付的形式來付工資，避免每周數千元的預扣稅款；李赫俊通過報稅的工資單支付不到一半員工的薪水，再用現金支付大部分員工的其餘部分工資，這使「食品世界」得以逃避雇主的工資稅。

調查始於舉報人根據「紐約虛假索賠法」(New York False Claims Act)的具體規定提起訴訟，該法律允許個人代表政府提起民事訴訟並獲得一定比例的賠償。

詹樂霞表示，絕不會容忍那些偷稅漏稅、讓別人來買單的人，而「食品世界」及其所有者參與了公然的、數百萬元的騙局，欺騙納稅人，「這起案件應該給所有稅務騙子一個明確的警告，他們欺騙同胞的企圖將會被曝光，且終將得到懲罰。」

紐約州 亞裔 紐約市

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