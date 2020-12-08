富比世30歲以下精英 紐約台菜館業主入選

史官與莊政霖入選富比世2021年30位30歲以下精英。(取自886臉書)

富比世 (Forbes)日前公布2021年「30位30歲以下精英」(Forbes 30 Under 30)榜單中，曼哈頓東村台菜餐廳「886」兩名業者史官(Eric Sze)與莊政霖(Andy Chuang)入選餐飲單元榜單；富比世指出，他們在紐約市 疫情最嚴重的時期籌款13萬元，為一線醫護捐出上萬份便當。

根據富比世對上榜人士的介紹，坐落在聖馬克廣場(St. Marks Place)街角的「886」，「在紐約捲起一股台灣 美食風潮，由兩位來自台灣的年輕人於2018年創立，史官負責廚房後場，而莊政霖則處理前台事務」；店名就來自於台灣的國際電話區號「+886」，店內以台灣常見的小吃、熱炒菜為主，加入創意元素及結合當地所喜愛風味，推出一系列創意台菜，讓紐約客也能品嘗滷肉飯、大腸包小腸、雞排等台灣知名小吃的滋味。

莊政霖表示，他們當初餐廳定位是台灣傳統的熱炒店，但由於客人大多沒去過台灣，就算塞滿台灣元素他們也不一定能理解，因此轉而打造讓紐約客所喜歡的環境，熱鬧又帶有神祕感。

「其實想把台灣菜介紹給美國人，必須先把台灣料理包裝成對方可以理解，又新鮮有趣的概念。」 史官說，像是把大腸包小腸翻譯成香腸俱樂部(Sausage Party)，結合當地俚俗用語會更吸引人。

而當紐約疫情肆虐、處於最黑暗時刻時，886餐廳在3月至5月期間募資13萬元，加上自己的資金，向一些疫情中岌岌可危的餐廳購買超過1萬份餐點，捐給超過30所醫療機構的醫護人員，每日提供免費的上百份特製便當。

他們當時在臉書粉絲頁表示，每天見到醫護人員收到886的食物時的開心，讓他們深感投身餐飲事業能讓民眾更快樂，很榮幸能夠在紐約市最艱難的時刻繼續這樣做。