紐約市家長示威 促公校全年級返校

學生拿著標語，和家長一起呼籲公校全年級重開。（記者顏嘉瑩／攝影）

紐約市公校 的3-K、Pre-K以及K-5等低年級7日(周一)起重返課堂，众多學生家長6日在曼哈頓的市政廳公園集會，認為學生長期在家實行遠端教學成效不彰，長期將造成深遠影響，呼籲市府應重開包括中學、高中等所有年級。

影音來源：記者顏嘉瑩

該場集會由「保持公校開放」(Keep NYC Schools Open)組織，該組織成員為公校學生家長，希望透過各種方式遊說市府開放公校所有年級，讓學生能夠回到校園學習。

華裔學生天翼表示，線上課程讓人無法專心。（記者顏嘉瑩／攝影）

集會家長大喊著「開放公校」(Open Our Schools)等口號，帶著孩子站在市政廳前公園抗議；主辦方認為，線上教學長遠來看將對學生造成不可彌補的影響。

該組織認為，由於資源不平等，線上教學加深了少數民族與低收入學生，和主流家庭間的鴻溝，且教學品質不一、學生學習狀況打折，會讓原本就落後的孩子，更加跟不上學業。

與會者說，雖然紐約市陽性率上升，但公校實行嚴格的防疫 標準，是全市目前最安全的地方之一，且群聚感染未從公校傳出，希望市府能夠重開公校所有年級，才能提供更平均的學習資源給學生。

雙文高中七年級的華裔學生天翼表示，上網課容易分心，實際上是在「傷害」學生；他認為學校嚴格規定學生戴口罩、保持社交距離，仍是相當安全的地方。

家長在市政廳公園集會，呼籲市府重開公校所有年級。（記者顏嘉瑩／攝影）

華人家長朱雅婷表示，原本沒有近視的九歲女兒自從三月開始在家上課後，到九月去檢查時發現因為長期看螢幕造成近視，必須戴眼鏡矯正，「線上教學孩子們每天在家做在螢幕前六個小時，不僅影響學習成效，也影響健康。」

朱雅婷也說，除了教學轉變為線上，孩子與同儕的互動也轉到線上，做為家長，她不樂意看到九歲的孩子整天上社交媒體與人互動。

家中孩子分別就讀二年級和七年級的家長林Jenny也說，因為家住在華埠，房子很小，雖然家長盡力提供給孩子良好的學習環境，但難免有干擾因素，原本上網課注意力就難集中，如今想要孩子專注在學習中就更困難。

學生希望公校重開，做為今年的聖誕禮物。（記者顏嘉瑩／攝影）

另外她認為，到校上課可以保持孩子的作息正常，如今孩子作息紊亂，不僅睡到上課前三分鐘才起床，有時候甚至直接坐在床上上課；林Jenny表示，她希望公校所有年級一起重開，讓孩子到校上課，並非只是盲目地想要讓孩子有更好的學習，身為家長她同樣關心孩子健康，就目前紐約市的疫情狀況以及公校的防疫措施，她認為到學校上實體課對孩子仍是最好的選擇。