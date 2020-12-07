紐約市返校教師須檢測 否則放無薪假

教育局要求所有返校公校教師必須接受新冠檢測。（市長辦公室提供）

紐約市 小學及以下的低年級7日重新返校上實體課，市教育局 則出台規定，要求返校教師必須接受新冠檢測 ，若拒絕篩檢，將會被要求放無薪假。

紐約市因疫情反彈，從11月28日起再度關閉，7日起小學及以下才重開，但教育局日前再內部規章中，要求返校教師必須接受新冠檢測，之後公校每周也將對20%職工和學生進行隨機檢測。

根據市教育局規定，所有教師必須在返回學校一周內接受新冠肺炎病毒檢測，否則將被要求無薪休假，停止教學工作；同時，檢測必須在市教育局認可的檢測機構完成，不能自行選擇私人醫生或者其他醫療保健機構。

教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)對此表示，檢測是確保學校安全的必要組成部分，教育局與教師工會共同制定了計畫；該檢測是快速並且容易的，員工沒有理由不進行檢測。

教師工會在9月下旬公校重開時，就同意了對教師進行檢測作為重啟步驟之一；但「紐約市教師選擇」(NY Teachers for Choice)代表凱恩(Michael Kane)則反對此規定，認為「扣留工資的威脅是非法的」，「人們有出於各種原因抵制檢測」。