我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

紐約市返校教師須檢測 否則放無薪假

記者黃伊奕／紐約報導
教育局要求所有返校公校教師必須接受新冠檢測。（市長辦公室提供）
教育局要求所有返校公校教師必須接受新冠檢測。（市長辦公室提供）

紐約市小學及以下的低年級7日重新返校上實體課，市教育局則出台規定，要求返校教師必須接受新冠檢測，若拒絕篩檢，將會被要求放無薪假。

紐約市因疫情反彈，從11月28日起再度關閉，7日起小學及以下才重開，但教育局日前再內部規章中，要求返校教師必須接受新冠檢測，之後公校每周也將對20%職工和學生進行隨機檢測。

根據市教育局規定，所有教師必須在返回學校一周內接受新冠肺炎病毒檢測，否則將被要求無薪休假，停止教學工作；同時，檢測必須在市教育局認可的檢測機構完成，不能自行選擇私人醫生或者其他醫療保健機構。

教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)對此表示，檢測是確保學校安全的必要組成部分，教育局與教師工會共同制定了計畫；該檢測是快速並且容易的，員工沒有理由不進行檢測。

教師工會在9月下旬公校重開時，就同意了對教師進行檢測作為重啟步驟之一；但「紐約市教師選擇」(NY Teachers for Choice)代表凱恩(Michael Kane)則反對此規定，認為「扣留工資的威脅是非法的」，「人們有出於各種原因抵制檢測」。

教育局 檢測 紐約市

上一則

紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高

下一則

紐約市家長示威 促公校全年級返校

延伸閱讀

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」
州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房
紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級

紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級
紐約市公校重開 學生須帶新冠檢測同意書

紐約市公校重開 學生須帶新冠檢測同意書
布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽接受檢測同意表

紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽接受檢測同意表

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

2020-12-06 21:20
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門