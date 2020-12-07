疫情下紐約客搬郊區 長島房市連漲五個月

長島房屋銷售連續五個月同比上漲。(本報檔案照)

受新冠疫情 下紐約人搬往郊區、利率降低等因素影響，長島 房屋市場持續火熱，德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)和房地產估價公司「Miller Samuel」發布的最新報告顯示，長島(不包括東端)11月共有2237棟房屋簽署了購房合同，比去年同期上漲9.8%，且已經連續五個月同比增長。

報告顯示，長島進入交易程序的上市房屋中，與去年同期相比，數量增長最多的是價格在80萬元到近100萬元的房屋；此價格範圍內，有192套房屋在上月簽署購房合同，同比增長73％。

40萬元至80萬元的房屋中，11月進入交易程序的數量比去年同期增長約50％，隨著買家的競爭推高了房價，低於40萬元的房屋數量下降了22％。

報告分析，貸款利率創新低、6月底開始恢復實地看房以及紐約市 買家的大量湧入，推動了銷售量的大增。

長島11月新上市房屋數量比去年同期減少了3.7％，「Miller Samuel」總裁兼執行長米勒(Jonathan Miller)表示，房屋售出的速度超過了新房屋上市的速度。

米勒還說，蘇福克郡(Suffolk County)的東端(East End)需求尤其旺盛，紐約市的居民在疫情期間持續到東端購房，以躲避疫情。

報告顯示，在有「紐約市富人後花園」之稱的漢普頓(The Hamptons)，一家庭獨立屋的銷售量11月同比增長84％，價格在100萬元到1000萬元的房屋，銷售量翻了一番還要多。

米勒表示，如果很多公司的員工繼續在家工作，並在像漢普頓這樣的地區尋找房屋作為主要或第二住房，從長遠來看，高端房屋市場的表現可能會好於整體市場。