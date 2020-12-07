半數紐約市消防員 不願接種新冠疫苗

一項內部調查顯示，市消防員有超過一半不願接種新冠疫苗。(美聯社)

儘管消防員等一線人員可在幾周內優先接種新冠疫苗 ，但一項內部調查顯示，紐約市 消防局(FDNY)有超過一半的消防員表示不願接種新冠疫苗。

市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)日前對2053名消防員進行了調查，受訪者約占工會總人數8200人的25%，其中55%的人表示不願接種疫苗；其他一線服務行業工會也進行過類似結果的調查，大都會 運輸署(MTA)8月的調查顯示，只有30%的受訪員工願意接種疫苗。

根據此調查結果，意味著數千紐約市消防員和其他一線員工將繼續冒著巨大的傳染風險工作；消防局此前已經表示，不會強制員工接種疫苗，預計市府其他機構和醫院也不會有強制接種政策；過去一周以來，消防局的陽性病例超過130例，總病例數過增長三倍，至少有六個消防站有三例以上新冠確診病例。

對此，消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)6日表示，之所以大量消防員不願接種病毒，是因為消防局已有35%的人已經感染過新冠病毒，現在仍有抗體保護，不會再次感染，因此不需要接種疫苗；此前已有證據顯示，新冠病毒可能多次感染。

他也承認，對於疫苗接種仍需要做大量的教育工作，許多消防員對輝瑞疫苗的安全性仍然存疑；「總有人不希望第一批接種疫苗，這是他們的權利；我們有許多人想讓其他人先接種疫苗，但局裡需要他們第一批接種。」

安斯博羅此前也表示，因為大量消防員是30至40歲的壯年，對病毒並無恐懼，認為即便感染也可以痊愈，「許多人可能認為他們並不是高危人群，而且更年輕、更強壯，就覺得即便感染也不會有問題」；但他表示，自己會接種。