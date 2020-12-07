我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

半數紐約市消防員 不願接種新冠疫苗

記者和釗宇╱紐約報導
一項內部調查顯示，市消防員有超過一半不願接種新冠疫苗。(美聯社)
一項內部調查顯示，市消防員有超過一半不願接種新冠疫苗。(美聯社)

儘管消防員等一線人員可在幾周內優先接種新冠疫苗，但一項內部調查顯示，紐約市消防局(FDNY)有超過一半的消防員表示不願接種新冠疫苗。

市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)日前對2053名消防員進行了調查，受訪者約占工會總人數8200人的25%，其中55%的人表示不願接種疫苗；其他一線服務行業工會也進行過類似結果的調查，大都會運輸署(MTA)8月的調查顯示，只有30%的受訪員工願意接種疫苗。

根據此調查結果，意味著數千紐約市消防員和其他一線員工將繼續冒著巨大的傳染風險工作；消防局此前已經表示，不會強制員工接種疫苗，預計市府其他機構和醫院也不會有強制接種政策；過去一周以來，消防局的陽性病例超過130例，總病例數過增長三倍，至少有六個消防站有三例以上新冠確診病例。

對此，消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)6日表示，之所以大量消防員不願接種病毒，是因為消防局已有35%的人已經感染過新冠病毒，現在仍有抗體保護，不會再次感染，因此不需要接種疫苗；此前已有證據顯示，新冠病毒可能多次感染。

他也承認，對於疫苗接種仍需要做大量的教育工作，許多消防員對輝瑞疫苗的安全性仍然存疑；「總有人不希望第一批接種疫苗，這是他們的權利；我們有許多人想讓其他人先接種疫苗，但局裡需要他們第一批接種。」

安斯博羅此前也表示，因為大量消防員是30至40歲的壯年，對病毒並無恐懼，認為即便感染也可以痊愈，「許多人可能認為他們並不是高危人群，而且更年輕、更強壯，就覺得即便感染也不會有問題」；但他表示，自己會接種。

疫苗 紐約市 大都會

上一則

疫情下紐約客搬郊區 長島房市連漲五個月

下一則

紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高

延伸閱讀

中國科興獲逾5億美元投資 疫苗年產能將倍增

中國科興獲逾5億美元投資 疫苗年產能將倍增
加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」
英國8日起打新冠疫苗 女王也要排隊

英國8日起打新冠疫苗 女王也要排隊
州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

2020-12-06 21:20
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門