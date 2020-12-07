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紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高

記者和釗宇╱紐約報導
調查顯示，紐約市只有大約一半居民表示願接種新冠疫苗。（美聯社）
調查顯示，紐約市只有大約一半居民表示願接種新冠疫苗。（美聯社）

調查顯示，紐約市只有大約一半居民表示願意接種新冠疫苗，為未來抗疫之路增加了不確定性；市長白思豪(Bill de Blasio)6日呼籲市民相信疫苗，踴躍接種，同時表明自己會帶頭接種。

根據市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)此前在市議會作證時公布的線上調查結果，發現只有52.6%的受訪者表示願意接種疫苗，另有20%的人表示不會接種，還有27%的人表示未想好；從族裔上看，白人接受疫苗的比率高於非洲裔、西語裔和亞裔；喬克西也承認，說服市民接種疫苗面臨很大的挑戰。

白思豪在6日的一個活動中表示，疫苗將在未來幾日內抵達紐約市，他期待未來有機會向市民證明疫苗是安全的；他對同時在場的市議員卡布雷拉(Fernando Cabrera)表示，「輪到我們打疫苗的時候，我們都會接種，我們將向人們證明疫苗是安全的。」

輝瑞(Pfizer)此前表示其新冠疫苗有效率為95%，將為紐約市提供第一批17萬劑疫苗，15日將抵達紐約市；而下一批莫德納(Moderna)疫苗將於22日到貨，整個12月紐約市將接收超過46萬劑疫苗，第一批將首先為養老院人員和一線醫護人員接種。

喬克西表示，市府將會進行更多調查，希望改變公眾對疫苗的認知，「我們需要市民相信我們，一些社區不相信我們，尤其是非洲裔社區，那是因為幾十年來系統性的種族歧視」；他也表示，全市人口接種完畢估計要等到明年年中。

不過，對疫苗的抵觸並非只來自於有色人種社區；紐約市的正統猶太裔社區也長期有眾多人因宗教問題，拒絕接種麻疹疫苗，導致州長葛謨(Andrew Cuomo)推動通過法案，禁止以宗教理由拒絕接種疫苗。

市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)則表示，說服市民接種疫苗面臨很大阻礙，「我們有很多工作要做，此前有些報導顯示一些醫護人員不願意接種疫苗，如果連醫護都不願意接種，這將直接影響公眾對疫苗的看法；只有接種75%到80%的人，疫苗才能有效，我們無法承擔那麼多人不接種的代價。」

白思豪呼籲市民相信疫苗並踴躍接種，同時表明自己願意接種。（市長辦公室提供）
白思豪呼籲市民相信疫苗並踴躍接種，同時表明自己願意接種。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

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