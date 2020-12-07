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皇后新區長理查茲就職 將設移民中心

記者朱蕾／紐約報導
理查茲宣誓入職，並表示將在皇后區建造更多的平價住房，設立移民歡迎中心提供各類服務。(記者朱蕾/攝影)
理查茲宣誓入職，並表示將在皇后區建造更多的平價住房，設立移民歡迎中心提供各類服務。(記者朱蕾/攝影)

皇后區新區長理查茲(Donovan Richards)6日在皇后區公所舉行就職典禮；他在就職演講中表示，將在皇后區設立移民歡迎中心，提供各類服務，「在皇后區，我們絕不建牆，而是建橋，這裡歡迎所有人。」

(影音來源：記者朱蕾)

因新冠疫情，6日的皇后區長就職典禮首次在戶外進行，理查茲在紐約州的首位非洲裔檢察長詹樂霞(Letitia James)領誓下，宣誓入職。

36歲的理查茲是繼馬歇爾(Helen Marshall)之後，第二位非洲裔皇后區區長，也是首位非洲裔男性區長；「在我所在的社區，兒童長大後常常以為自己做不了什麼」，理查茲在當日的就職典禮中說，「能夠看到馬歇爾這樣的前輩成為區長，對像我這樣的少數族裔年輕人來說，意義非凡，這也是我今天能夠站在這裡的原因」。

理查茲的妻子、兒子以及父母、岳父母均到場見證歷史。理查茲的父親去年才入籍成為美國公民，作為移民的孩子，理查茲表示，皇后區擁有來自190多個國家和地區的移民，多元化是皇后區的特點和財富，社區委員會要體現多元化，區公所會設立移民歡迎中心，為移民提供各項資源，包括法律援助、移民協助、語言支持等。

理查茲還表示，「多年前的珊迪颶風(Sandy)給社區造成嚴重破壞，但我們克服了困難，並重建更好的基礎設施、新的平價房屋，使皇后區民眾在災後生活得更好；如今，新冠疫情引發的經濟危機，從另一角度看，同樣提供了改進的機會」；他還承諾，要在皇后區建設更多平價住房，助小商家盡快從疫情重創中恢復。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)，國會眾議員、皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)，皇后區地區檢察官、前區長凱茲(Melinda Katz)、前代理區長李珍宰(Sharon Lee)等都出席理查茲的就職典禮。

理查茲2013年當選市議員，代表皇后區南部市議會第31選區，2017年成功連任；今年競選皇后區長，在6月民主黨初選中戰勝四名對手後，11月大選以近七成的得票率當選區長；理查茲將完上任區長凱茲剩餘的任期，此任期於2021年底結束。明年的黨內初選和普選將決定從2022年開始的下一個四年任期的皇后區長人選。

理查茲在詹樂霞領誓下，宣誓入職，家人在場見證。(記者朱蕾/攝影)
理查茲在詹樂霞領誓下，宣誓入職，家人在場見證。(記者朱蕾/攝影)

皇后區 移民 疫情

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