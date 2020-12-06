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紐約州新增病例連續破萬…葛謨：應效法學校防疫

記者金春香／紐約報導
紐約州學校感染率遠低於周邊社區，主要是學校嚴守防疫規定，州長要大人以學校為榜樣。（記者曹健／攝影）
紐約州學校感染率遠低於周邊社區，主要是學校嚴守防疫規定，州長要大人以學校為榜樣。（記者曹健／攝影）

5日州府數據顯示，州內4日新增新冠確診者數量繼續超過萬例，州長葛謨(Andrew Cuomo)在「Newsday」撰文，重申控制疫情離不開嚴格遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並指州內學校嚴格遵守防疫要求、保持較低感染率，是公眾的榜樣，號召民眾學習。

5日數據顯示，州內單日新增病例為1萬761例，已連續第二日新增超過萬例，住院病患4318例，死亡再增69例，全州檢測陽性率為4.99%，其中熱點地區陽性率為6.17%。

葛謨表示，大家都知道病毒如何傳播，許多人經歷過家人曾被病毒感染，大家也明白要從自己做起，以保證家人安全健康不受威脅，只要保持社交距離、配戴口罩，就能在很大程度減緩新冠病毒的傳播。

他指出，如今仍有很多社區出現群聚感染，然而與此同時，州內學校的檢測陽性率卻能保持較低數字。

葛謨說，州內學校進行的數十萬個檢測結果顯示，幾乎所有學校的陽性率都比周圍社區陽性率低很多；州內學校平均陽性率低於3%，就算位於熱點地區的學校陽性率也遠低於周邊社區，例如長島蘇福克郡(Suffolk County)的哈帕克鎮(Hauppauge)陽性率為6%，但學校只有1.8%，長島Ronkonkoma陽性率超過7%，但學校僅為2.6%。

葛謨表示，家長們都清楚，學校是最容易傳播疾病的地方，但在新冠疫情戰役中，學校卻成為最安全的地方，這歸功於所有學生和老師都遵守防疫要求；而反觀成年人，很多人不將公共衛生專家的建議放在眼中，不顧身邊人的安危，執意舉行或參加聚會，有的人則一直拒絕配戴口罩。

葛謨指出，每個成年人都應該還記得小時候老師的種種教導，正是在傾聽和遵守這些教導的前提下，人們才會逐漸變得更為成熟和強大，如今，大家也仍應該學習校內師生對待疫情的態度和方法。

葛謨還指出，雖然絕大多數人都知道去酒吧、餐廳和參加大型聚會是很危險的行為，但卻有越來越多人在家中舉行小型聚會，這逐漸成為最嚴重的病毒傳播方式，「家、朋友、親人聽上去很安全，但在新冠病毒環境下，卻是最致命的。」他呼籲在疫苗到來前，大家都要保持清醒的頭腦，共同迎接真正戰勝病毒的時刻。

葛謨撰文指出，學校病毒檢測陽性率遠低於社區，大家應以學校為榜樣，嚴格遵守防疫要求...
葛謨撰文指出，學校病毒檢測陽性率遠低於社區，大家應以學校為榜樣，嚴格遵守防疫要求。（州長辦公室提供）

葛謨 檢測 疫情

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