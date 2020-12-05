首批接種新冠疫苗 華裔醫生分享體驗

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

作為首批接種新冠疫苗 的志願者，華裔醫生張國強日前分享他接種莫德納(Moderna)生產疫苗的經歷；他說，首批接種者經過層層篩選，身體均較健康，接種疫苗後除了三例出現高燒反應，大都沒有不良反應，他自己僅在接種第二劑後有幾天感到疲倦，但很快就恢復。

「Covid-19 Relief Bay Area 新冠狀病毒社區救助平台」2日邀請RNAimmune總裁兼首席執行官、世界衛生組織新冠疫苗研發小組成員沈棟，以及首批接種新冠疫苗志願者張國強，進行「新冠疫苗最新進展」線上講座，吸引千餘人參與。

沈棟表示，輝瑞(Pfizer)與德國BioNTech合作研發的新冠核酸疫苗，在第三期臨床試驗顯示有效性達到95％；他說，這個試驗將逾4萬3000名受訪者分為兩批，其中一批接種新冠疫苗，另一批施打安慰劑，結果顯示接種疫苗之後只有八人染疫，施打安慰劑者則有162人確診。

針對65歲以上的易感人群，沈棟補充，94%以上長者接種疫苗後，沒有因染疫而危及生命，「英國政府已率先向這款疫苗授權緊急使用權」；他補充，消息顯示，莫德納公司研發疫苗有效率也達95%，俄羅斯藥廠Gamaleya疫苗達92%，阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學研發的疫苗達62%到90%。

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的經歷；他說，今年4月疫情爆發，他關閉了診所，得知國家衛生研究院(NIH)招募新冠疫苗注射志願者就申請參與；他回憶，首批志願者需通過電話詢問、毒品測試、血液測試、體檢以及面試等多層篩選，才能進入最後名單。

張國強說，首批志願者要求身體健康，沒有吸毒史，沒有攜帶愛滋病毒(HIV)，未患有高血壓 或糖尿病 ，且沒有免疫系統疾病等；他於6月4日收到通知，首次注射50ug莫德納新冠疫苗。

由於注射疫苗後一小時是危險期，張國強回憶，他在國家衛生研究院的觀察室等待結果，幸運的是，首次注射後，他身體並未產生任何不良反應，隨後他自行記錄七天的身體反應，接著數周內連續抽血檢查。

張國強表示，四周後，他注射第二劑疫苗，身體出現疲倦，施打部位有些許紅腫，但沒有發燒，症狀也在數天後消失；他說，因為首批志願者身體較健康，因此注射疫苗後的副作用都在可控範圍，只有三例出現高燒等嚴重反應。

根據藥廠消息，張國強說，參加第二期與第三期疫苗試驗者，只要沒有免疫系統疾病，即使高血壓或糖尿病患者也可參與，因此試驗結果更有說服力；他補充，藥廠將對所有試驗者進行長達兩年的回訪，以確認疫苗是否有副作用。