紐約日增確診破萬！面臨2大難題

紐約州府4日數據顯示，紐約州3日新增新冠確診者數量破萬，達到1萬1271例，創第二波疫情 以來新高；根據紐約時報數據，今年4月疫情嚴重時，只有兩天確診數破萬例，分別為4月4日的1萬2274例和4月15日的1萬1755例。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，從疫情開始至今，州內總計病毒檢測人次超過2000萬，3日進行的20萬8297次病毒檢測中，1萬1271例結果為陽性，陽性率為5.41%，熱點地區陽性率為7.35%，州內住院病患數量達4222人，新增死亡60例。

葛謨說，目前紐約面臨兩個嚴重問題，一是州內70%的病毒傳播來自節假日民眾家庭聚會和小型聚會；二是人們無法完全遵守防疫規範，「如果民眾不遵守必要規範，那麼疫情數字就一定會繼續增加。」

紐約第一批新冠疫苗 將於15日到達，紐約市 衛生局長喬克西(Dave Chokshi)4日在市議會聽證會上表示，絕大多數民眾要等到明年夏天才有可能接種疫苗，不過如果疫苗貨源充足，人們可以自己選擇不同公司生產的疫苗。

葛謨和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)都已確定，本月紐約市將收到46萬5525劑疫苗，其中25萬4250劑為輝瑞疫苗，21萬1275劑為莫德納疫苗。

12月首批接種者為一線醫護人員及療養院老人和員工，明年1月第二批接種群體為消防局緊急醫療服務人員及其他必要領域員工，2月第三批接種者為有嚴重基礎疾病者和老人。

不過，根據市衛生局於10月3日至14日期間進行的調查，只有53%的回應者表示願意接種疫苗，20%的人稱不會接種，另外27%則表示不確定。

各方期待多時的第二波新冠疫情紓困案，經兩黨數月磋商仍陷僵局；作為全美州長協會主席的葛謨4日與副主席、阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)共同發出聲明，表示雖然新冠疫苗臨床試驗結果良好，人們已經可以預見抗疫迎來曙光的日子；但目前全美疫情狀況仍然嚴峻，新增確診、住院和死亡人數都在不斷創新高，眾多民眾經濟窘迫，亟需紓困金的幫助，參眾兩院應盡快通過第二波新冠疫情紓困案。