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毛波認罪 14日將量刑 可望16日返中

記者顏潔恩／紐約報導
中國廈門大學教授毛波涉嫌在德州大學擔任客座教授期間，盜走矽谷新創公司CNEX Labs的技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪。(取自Huawei官網)
中國廈門大學教授毛波涉嫌在德州大學擔任客座教授期間，盜走矽谷新創公司CNEX Labs的技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪。(取自Huawei官網)

中國廈門大學教授毛波(Bo Mao)涉嫌在德州大學擔任客座教授期間，盜竊矽谷新創公司CNEX Labs技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪；他在4日的聽證會中對一項作出虛假陳述罪名認罪，承認當時遭聯邦調查局(FBI)探員盤問時撒謊，稱不知大學有人已持有開放通道固態驅動器(open-channel solid state drive)技術，他將在14日(周一)量刑，若期間無意外將在兩天後、16日(周三)返回中國。

華為此前捐款10萬元給德州大學後，毛波赴該校擔任客座教授，他隨後被控試圖以學術之名，祕密為華為服務，在訪學期間與加州一家科技公司達成協議，取得CNEX的電路板；他之後在德州被捕，被控共謀電信欺詐罪名、竊取商業機密等罪名。

4日於布碌崙(布魯克林)紐約東區聯邦法院舉行的認罪聽證會(plea hearing)中，毛波接受此前和檢方協商的認罪協議，對一項作出虛假陳述(making a false statement)罪名認罪，換來檢方撤銷罪名更嚴重的共謀電信欺詐罪和竊取商業機密罪，並將建議量刑時間與其此前被羈押時間相等，讓他在被量刑後即可獲釋回中國。

主審法官陳家美(Pamela Chen)當天多番詢問毛波是否清楚自己的決定，強調認罪後就不能上訴，改由大陪審團裁決；對此毛波回應認罪是自己的意願，承認他在去年8月14日於德州Fort Worth被FBI探員逮捕，並在盤問時撒了謊，就算早就知道德州大學有人擁有開放通道固態驅動器，卻故意告訴探員他不知情。

另外法官也向毛波描述可能會出現的假設性情況，包括檢方之前說未知其他政府機構是否會採取行動，故意妨礙或阻止毛波16日返家；法官強調，若真的出現以上狀況，其答應回家的協議被打破，毛波也不能駁回已經認罪的事實，除非有證據披露檢方早就知道有其他機構會採取行動並故意隱瞞，對此毛波表示十分清楚。

法官不久後宣布接受毛波的認罪，他將在14日(周一)上午11時量刑，罪名成立最高監禁可達五年、出獄後接受三年監督管制，但也沒有最低監禁時限，另外也有可能遭到最高25萬元罰款。

德州 中國 華為

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