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福吉奧受白思豪指任 接手創騰伯格任新交通局局長

記者張晨／紐約報導
福吉奧受白思豪指任，接手創騰伯格任新交通局局長。(市長辦公室提供)
福吉奧受白思豪指任，接手創騰伯格任新交通局局長。(市長辦公室提供)

紐約市府4日宣布，受市長白思豪(Bill de Blasio)指任，擁有近30年交通局工作經驗的福吉奧(Margaret Forgione)將接手即將離職的創騰伯格(Polly Trottenberg)擔任紐約市交通局新任局長。

市府表示，福吉奧擁有26年交通局工作經驗，將在本月11日正式走馬上任，此前作為該部門的高級主管為紐約市的交通政策作出了卓越的貢獻；自2016年以來，她一直擔任交通局的首席運營官。

白思豪在一份聲明中表示，福吉奧是一位優秀的管理者，她對交通局的工作有著深刻的理解，並有遠見，希望在她的領導下，交通局能在新冠危機做出非凡反應的基礎上更進一步。

據市府介紹，福吉奧曾擔任美國交通局曼哈頓負責人長達14年，負責監管有爭議的項目，包括時報廣場步行街和花旗共享單車的首次亮相。

她本月將從創騰伯格手中接過職務，後者將加入總統當選人白登(Joe Biden)的過渡團隊，任運輸相關的顧問。

福吉奧在一份聲明中表示，創騰伯格在任期間，在改善紐約市街道安全狀況和人員流動性方面取得了歷史性的進步，並帶領團隊度過了新冠疫情的艱難時期。

「我期待在這一重要工作的基礎上繼續努力，創建一個安全、宜居的街道網絡，以支持全市度過疫情，並在疫情過後繁榮發展。」她說。

紐約市 疫情 白思豪

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