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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

第2波疫情凶猛！全州單日確診逼近萬例

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪(右)表示「第二波疫情已經到來」，同時確認首批由輝瑞提供17萬劑新冠疫苗15日將抵達紐約市。（市長辦公室提供）
市長白思豪(右)表示「第二波疫情已經到來」，同時確認首批由輝瑞提供17萬劑新冠疫苗15日將抵達紐約市。（市長辦公室提供）

紐約州新冠2日新增將近破萬的9855例確診，創下4月初以來新高，紐約市新冠檢測陽性率則創下5月底以來新高；市長白思豪(Bill de Blasio)2日警告「第二波疫情已經到來」，提醒市民必須嚴格防疫，同時確認12月紐約市將接收超過46萬劑疫苗，包括首批由輝瑞(Pfizer)提供的17萬劑於15日運抵紐約市，下一批莫德納(Moderna)疫苗將於22日到貨。

數據顯示，紐約市的2日新增3307例，單日新冠檢測陽性率和七天平均陽性率分別已達到3.9%和5.19%；儘管疫苗即將到來，白思豪繼續呼籲民眾嚴格防疫，「防疫疲勞很正常，雖然我們已經看到曙光，但是更應該提高警惕；現在多個防疫指標都已經超過警戒線，第二波疫情已經到來。」

州長葛謨(Andrew Cuomo)在記者會上展示了輝瑞疫苗的包裝樣品，包裝盒上層覆蓋乾冰製冷，每盒裝有五個托盤的小瓶裝疫苗，每瓶五劑，此後的解凍和調劑也需要經過複雜的過程；他表示，州府正在加緊籌備疫苗的分發工作並訓練更多人手，「這是我們戰勝疫情的武器。」

白思豪表示，本月內紐約市將收到46萬5525劑疫苗，其中25萬4250劑為輝瑞疫苗，21萬1275劑為莫德納疫苗；首批疫苗到達後，疫苗每周都將補充，屆時紐約市將首先為全市疫情最嚴重的27個社區提供疫苗。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，儘管疫苗即將送達，但是分發接種仍有許多困難，例如輝瑞疫苗需要攝氏零下80度儲藏，衛生局將增加採購冷鏈運輸設備，目前以確保32萬劑的儲存量，未來將把儲存量擴大到150萬劑；此外，疫苗需要打兩針，市府將使用全市免疫名錄(Citywide Immunization Registry)記錄所有疫苗接種信息，未來還將在學校等公共場所建立臨時接種點。

白思豪還宣布市府將投資2000萬元建立防疫研究所(Pandemic Response Institute)，預計將在明年底開門；研究所將強化紐約市的公共衛生基礎設施和流行病研究防疫，協助紐約市和其他地區應對未來可能發生的公共衛生積極狀況和疫情，讓紐約在防疫研究創新方面處於全球領導地位。

此外，葛謨宣布將簽署行政令，將延長紐約州新冠租金救助計畫(COVID Rent Relief Program)並重開申請窗口，該計畫年初由州議會通過，用聯邦第一輪救濟計畫資金中的1億元給因疫情失去收入的人作為租房補貼；葛謨此項行政令將放寬申請條件，詳情將於未來幾日內公布。

州長葛謨在記者會上展示了輝瑞疫苗的包裝樣品，稱「這是我們戰勝疫情的武器。」（州長...
州長葛謨在記者會上展示了輝瑞疫苗的包裝樣品，稱「這是我們戰勝疫情的武器。」（州長辦公室提供）

紐約市 疫苗 防疫

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