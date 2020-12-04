我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

長島疫情嚴峻！蘇福克日增病例破千

記者牟蘭／紐約報導
長島的新冠疫情日益嚴峻，醫療專家Bonnie Simmons3日在納蘇郡傑瑞柯(Jericho)舉行記者會。(Getty Images)
長島的新冠疫情日益嚴峻，醫療專家Bonnie Simmons3日在納蘇郡傑瑞柯(Jericho)舉行記者會。(Getty Images)

毗鄰紐約市長島，兩個郡的疫情持續反彈，其中蘇福克郡2日一天新增病例已經破千；兩郡新增入院治療人數，三天來已累積達紐約州最高；兩郡郡長再次呼籲居民注意防疫，切忌產生疲態心理，若身體發現異常，應前往附近檢測點篩檢，或自行在家隔離14天，避免疫情再度惡化。

根據紐約州府3日公布的消息，蘇福克郡2日新增1111例確診，已接近今年4月8日確診人數峰值的1569例，納蘇郡新增757例兩郡當天的平均陽性率達5.6%，高於全州陽性率4.84%，其中五人因病情惡化死亡。

根據統計，連續三天內，長島兩郡新增64例確診患者入院治療，比紐約市新增入院治療人數還多12人，為全州人數增長最多的地區；根據統計，長島上周有188例新增入院治療的患者，共計605人，占總人數的0.02%。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，全郡的新冠檢測陽性率已達6%，共有287名患者入院治療，50人在加護病房；但他說，由於一些居民對防疫的疲態心理，新增患者人數還會不斷增加，「我已不止一次地告誡大家，第二波疫情已經來臨，即使是室內小型聚會，也要保持社交距離，做好防疫工作」。

根據蘇福克郡衛生局消息，位於西奈山(Mount Sinai)的Señor Taco墨西哥燒烤店、外丁河(Wading River)的 Phil's餐廳以及艾斯利普(Islip)Tellers餐廳，日前曾接待染疫患者或有員工近期確診新冠。

消息稱，上月20日到24日前往Señor Taco墨西哥燒烤店用餐的顧客、上月20日、21日、23日與24日前往Phil's餐廳用餐的顧客，以及上月16日與17日前往Tellers餐廳的顧客，有可能接觸了新冠病毒，呼籲這些民眾自行居家隔離14天。

Señor Taco墨西哥燒烤餐廳的老闆穆納爾(Carol Munar)表示，家族經營已有25年，她從父母手中接過餐廳後用心經營，疫情爆發後，餐廳的業務轉為外賣為主，她與員工十分小心、防止疫情擴散。

長島的新冠疫情日益嚴峻，醫療專家Daniel Griffin3日在納蘇郡傑瑞柯(...
長島的新冠疫情日益嚴峻，醫療專家Daniel Griffin3日在納蘇郡傑瑞柯(Jericho)舉行記者會。(Getty Images)

紐約市 疫情 長島

上一則

新研究：搭地鐵染新冠風險不高

下一則

第2波疫情凶猛！全州單日確診逼近萬例

延伸閱讀

防疫不出門 紐約長島竊車案激增

防疫不出門 紐約長島竊車案激增
第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑
陽性率連飆 長島豪宅近500人開派對

陽性率連飆 長島豪宅近500人開派對
長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診
疫情反彈 長島多校11.30起關閉一周

疫情反彈 長島多校11.30起關閉一周
假按摩真賣淫洗錢 4華女長島被捕

假按摩真賣淫洗錢 4華女長島被捕

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診近萬例 2批疫苗到貨有譜

2020-12-03 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫