長島疫情嚴峻！蘇福克日增病例破千

長島的新冠疫情日益嚴峻，醫療專家Bonnie Simmons3日在納蘇郡傑瑞柯(Jericho)舉行記者會。(Getty Images)

毗鄰紐約市 的長島 ，兩個郡的疫情 持續反彈，其中蘇福克郡2日一天新增病例已經破千；兩郡新增入院治療人數，三天來已累積達紐約州最高；兩郡郡長再次呼籲居民注意防疫，切忌產生疲態心理，若身體發現異常，應前往附近檢測點篩檢，或自行在家隔離14天，避免疫情再度惡化。

根據紐約州府3日公布的消息，蘇福克郡2日新增1111例確診，已接近今年4月8日確診人數峰值的1569例，納蘇郡新增757例兩郡當天的平均陽性率達5.6%，高於全州陽性率4.84%，其中五人因病情惡化死亡。

根據統計，連續三天內，長島兩郡新增64例確診患者入院治療，比紐約市新增入院治療人數還多12人，為全州人數增長最多的地區；根據統計，長島上周有188例新增入院治療的患者，共計605人，占總人數的0.02%。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，全郡的新冠檢測陽性率已達6%，共有287名患者入院治療，50人在加護病房；但他說，由於一些居民對防疫的疲態心理，新增患者人數還會不斷增加，「我已不止一次地告誡大家，第二波疫情已經來臨，即使是室內小型聚會，也要保持社交距離，做好防疫工作」。

根據蘇福克郡衛生局消息，位於西奈山(Mount Sinai)的Señor Taco墨西哥燒烤店、外丁河(Wading River)的 Phil's餐廳以及艾斯利普(Islip)Tellers餐廳，日前曾接待染疫患者或有員工近期確診新冠。

消息稱，上月20日到24日前往Señor Taco墨西哥燒烤店用餐的顧客、上月20日、21日、23日與24日前往Phil's餐廳用餐的顧客，以及上月16日與17日前往Tellers餐廳的顧客，有可能接觸了新冠病毒，呼籲這些民眾自行居家隔離14天。

Señor Taco墨西哥燒烤餐廳的老闆穆納爾(Carol Munar)表示，家族經營已有25年，她從父母手中接過餐廳後用心經營，疫情爆發後，餐廳的業務轉為外賣為主，她與員工十分小心、防止疫情擴散。