MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼

MTA舉行調費公聽會，民代反對車票漲價。（公聽會截圖）

大都會運輸署(MTA )1日起召開六場線上聽證會，討論兩年一次的票價和通行費調整計畫；在1日晚的首場聽證會上，多名民選官員、MTA官員和眾多乘客都表示，民眾已經無法繼續負擔不斷增長的高額交通費用，反對MTA的多項漲價提案。

MTA針對紐約市地鐵 系統提出的調費方案，包括票價上漲2%或4%以增加MTA收益，取消7天和30天捷運卡配套、但保持單程票價不變，取消公車投幣等，另外還欲取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣。

州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)在線上聽證會上表示，乘客們已經無法再承擔繼續增長的費用，「如今我們希望鼓勵更多人乘坐交通工具，但增長費用絕不可能吸引人們回歸公共交通。」

共和黨 籍州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，無論是民主黨還是共和黨，都應該保證制定讓民眾可以負擔的交通費用，目前2.75元的單程地鐵和公車費用對大家來說，是可以接受的，但不能再漲。

MTA董事奧伯特(Andrew Albert)也說，在削減地鐵和公車班次的同時，又提高車費，是不合理的，「人們更會在使用交通工具前深思熟慮，考慮是否真的需要乘車，而如今我們都希望更多人搭乘公共交通工具。」

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，新冠肺炎疫情造成的經濟打擊及乘客數量減少給MTA帶來巨大影響，MTA希望最終選定對民眾影響最小的調費方案施行，他也理解一旦費用增加，將給那些最依賴地鐵和公車的人帶來最嚴重負擔；而如今最能夠幫助MTA的就是國會願意提供120億經費緩解壓力，否則他們只能提升票價和通行費。

MTA聽證會日期和更多信息可登錄new.mta.info/2020hearings查詢。