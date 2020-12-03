我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼

記者金春香╱紐約報導
MTA舉行調費公聽會，民代反對車票漲價。（公聽會截圖）
MTA舉行調費公聽會，民代反對車票漲價。（公聽會截圖）

大都會運輸署(MTA)1日起召開六場線上聽證會，討論兩年一次的票價和通行費調整計畫；在1日晚的首場聽證會上，多名民選官員、MTA官員和眾多乘客都表示，民眾已經無法繼續負擔不斷增長的高額交通費用，反對MTA的多項漲價提案。

MTA針對紐約市地鐵系統提出的調費方案，包括票價上漲2%或4%以增加MTA收益，取消7天和30天捷運卡配套、但保持單程票價不變，取消公車投幣等，另外還欲取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣。

州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)在線上聽證會上表示，乘客們已經無法再承擔繼續增長的費用，「如今我們希望鼓勵更多人乘坐交通工具，但增長費用絕不可能吸引人們回歸公共交通。」

共和黨籍州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，無論是民主黨還是共和黨，都應該保證制定讓民眾可以負擔的交通費用，目前2.75元的單程地鐵和公車費用對大家來說，是可以接受的，但不能再漲。

MTA董事奧伯特(Andrew Albert)也說，在削減地鐵和公車班次的同時，又提高車費，是不合理的，「人們更會在使用交通工具前深思熟慮，考慮是否真的需要乘車，而如今我們都希望更多人搭乘公共交通工具。」

MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，新冠肺炎疫情造成的經濟打擊及乘客數量減少給MTA帶來巨大影響，MTA希望最終選定對民眾影響最小的調費方案施行，他也理解一旦費用增加，將給那些最依賴地鐵和公車的人帶來最嚴重負擔；而如今最能夠幫助MTA的就是國會願意提供120億經費緩解壓力，否則他們只能提升票價和通行費。

MTA聽證會日期和更多信息可登錄new.mta.info/2020hearings查詢。

MTA 地鐵 共和黨

上一則

77歲華翁刺死兒媳 判囚21年

下一則

「綠燈法案」確定合法 無證移民申請駕照無障礙

延伸閱讀

預算赤字5億 50年來最高 華府捷運局擬砍周末地鐵

預算赤字5億 50年來最高 華府捷運局擬砍周末地鐵
紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施

紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施
MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消

MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消
檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

檢討收費 MTA線上公聽會徵民意
地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道

地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道
MTA:若聯邦撥款不到位 將裁員並削減40%公共交通服務

MTA:若聯邦撥款不到位 將裁員並削減40%公共交通服務

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診逼近9千例 陽性率4.63%

2020-12-02 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報