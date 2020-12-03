監獄染疫高危群 民代促葛謨釋放高齡囚犯

牛毓琳(第二排右一)等2日舉辦線上記者會，呼籲盡快通過長者受刑假釋提案。（視訊會議截圖）

新冠疫情 期間，監獄 內的高齡囚犯成為易感染人群，州眾議員牛毓琳、金兌錫等近來一直推動「長者受刑假釋提案」的通過；2日牛毓琳與金兌錫辦公室辦公室高級顧問楊愛倫、州眾議院亞太裔工作組、牧師楊恩光、台灣導演李靖惠和律師陳明利等舉行線上會議，再次呼籲州議會通過提案、州長葛謨批准，讓更多高齡囚犯獲釋，防止監獄疫情爆發。

亞太裔工作組行政總監張楷指出，美國是全世界服刑人員比率最高，服刑人數最多的國家，服刑期也最長，七分之一的囚犯被判無期徒刑；目前州內有1400多名符合該提案要求的囚犯，也就是通過懲教部門評估的55歲以上、且已服刑滿15年的囚犯符合假釋標準，然而疫情爆發至今，葛謨僅批准五名有健康問題的囚犯獲釋，「研究表明，高齡囚犯釋放後再犯案的概率極低，而讓他們繼續待在監獄，相當於對其判死刑」。

牛毓琳表示，從疫情開始到現在九個月，紐約 仍沒有出台任何舉措來保護監獄內的老人和弱勢群體，很多監獄人滿為患，衛生條件差，已經有不少人在獄內感染甚至死亡；而這些人中又以少數族裔和有基礎疾病的長者為主，大家需要正視問題，不能再等更多受刑人在監獄死於新冠肺炎才改革。

牛毓琳稱，監獄目前應對病毒傳播的方法就是將感染者單獨監禁，但這對囚犯的身體和心理健康帶來巨大危害，「我們的監獄系統不具備對抗新冠病毒爆發的能力，無法為確診者提供適當醫療服務，但不能因為系統的不健全導致更多受刑人士處於危險之中。」

她說，紐約需要優先推行司法改革，更要確保監獄系統中每個人的安全與健康，每一個生命都是寶貴的，且如今每個人的健康與否都與他人息息相關，所有生命都連在一起。