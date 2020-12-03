華人抽血師 控BioReference職場歧視遭剝削

華人抽血師桑媛宣布向「聯邦平等就業機會委員會」(EEOC)提告BioReference公司歧視華人員工。(記者朱蕾/攝影)

BioReference公司的華人 抽血師桑媛(Yuan Sang)2日投訴，長期以來遭到該公司不平等的對待，她和多名華人員工在工資、工作環境等多方面不如其他族裔員工，並宣布向「聯邦平等就業機會委員會」(EEOC)提告BioReference公司歧視；法拉盛 工人中心和華人職工會支持桑媛，要求該公司停止歧視和剝削華裔員工。

桑媛表示，她2013年開始在BioReference公司任職抽血師，工作環境越來越惡劣，還遭遇不公正待遇和職場種族歧視 。

「今年新冠疫情最嚴重的時期，我和同事被指派到曼哈頓中央車站的臨時檢測點，專門做新冠抗體檢測。」桑媛說，「我們四名來自法拉盛的華人員工去之前，未被告知那邊的工作流程和形式，並被區別對待，工作環境惡劣，甚至不提供飲水，工作期間不能出去買吃的，但我們後來發現，非華裔員工上班期間卻可以出去買咖啡。」

她還說，「華人員工接待的病人遠多於其他族裔的員工，便利的醫療用品不給華人員工用；華人抽血師也沒有得到其他抽血師得到交通費、油費等多項補助；公司還強迫我們上最早的班次，雖然我們強烈拒絕，但仍未調整」。

桑媛表示，「華人員工除了做抽血師的本職工作，還要做大量額外工作，而其他族裔抽血師不用做，我們的薪水還比他們低，例如，一名西語裔抽血師告訴我們，她在公司工作三年多，時薪已接近25元，而我在公司工作七年多，目前時薪還不到20元。」

桑媛還說，她和華人同事6月回到法拉盛繼續工作後不久，面對翻倍的工作量，工資卻被降低，「我們要為自己的權益抗爭」。

法拉盛工人中心和華人職工會均表示，疫情時期奮鬥在最前線的必要行業員工，卻遭遇公司的不公平對待，「我們要求BioReference公司停止歧視華人員工，並呼籲有同樣遭遇的員工站出來一起維權。」

截至截稿，BioReference公司尚未回應置評要求。