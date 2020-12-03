17萬劑新冠疫苗15日到紐約 葛謨願第一個接種

葛謨表示，輝瑞為紐約州提供第一批17萬劑新冠疫苗預計12月15日到貨，將先為醫護人員和養老院人員接種。（美聯社）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)2日表示，輝瑞(Pfizer)將會為紐約州提供第一批17萬劑新冠疫苗 ，預計12月15日可到貨，將優先為急診室、ICU醫護人員和養老院人員接種，為提高公眾對疫苗的信任度，他「願意第一個接種」；當日數據顯示，全州日新增新冠確診病例已逼近9000例。

葛謨表示，輝瑞疫苗須注射兩次，預計在第一針疫苗接種21日後，將收到第二批17萬劑疫苗，給同一批人打第二針；他還強調，第一批17萬劑無法覆蓋全州60萬醫護人員和21萬養老院人員，州府將首先為感染風險最大的急診室和ICU醫護人員接種。

但他也表示，許多人因擔心安全性並不想接種疫苗，而州府也無法強迫每個人接種，因此預計第一批疫苗也可能可以覆蓋所有養老院，為所有有意願接種的人接種。

除了輝瑞的第一批17萬劑疫苗，葛謨預計紐約州本月還將收到更多來自莫德納(Moderna)的新冠疫苗，但他並未透露數量；此外，預計未來每隔十天左右就會有新的疫苗到貨，陸續按照州府制定的接種順序操作。

州府此前計畫，一線醫護人員、養老院人員將在第一階段接種，其次分別是消防員、警員、教師等面向公眾的公務人員，然後是65歲以上老人及基礎疾病患者，再次是其他必要行業員工，最後是剩餘所有健康人。

葛謨希望紐約州能夠以最快速度接種完畢；然而，目前公眾對疫苗仍然存在巨大的不信任，他說，願意跑遍全州為疫苗做宣傳，也願意第一個接種，以示信心。

葛謨還表示，他願意動用國民兵分發疫苗，甚至給每個打疫苗的民眾發補貼，但這些都需要聯邦政府追加撥款，「只要錢到位了，我們才能做得更快。」

葛謨表示，疫苗接種工作艱巨，這是美國自二戰以來最大規模的政府行動，預計全國本月底也只有4000萬劑疫苗，只能接種2000萬人，僅占全美人口的6%；一些專家表示，要接種75%到85%的人口，疫情才能控制，而美國可能要到明年6至9月才能達成這一目標。

數據顯示，全州1日新增新冠病例8973例，陽性率已達4.63%，其中紐約市新增3198例；葛謨表示，預計本輪疫情將反彈至明年1月中旬達到高峰，之後進入平台期；而平台期的持續時間，將取決於疫苗的產能及接種速度；為應對疫情，葛謨宣布將恢復定期疫情簡報，固定每周一、三、五舉辦記者會。