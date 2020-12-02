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家庭接觸、超十人聚會 新冠傳播2大途徑

記者顏嘉瑩／紐約報導
據市健康與心理衛生局最新研究，家庭接觸或超過10人以上聚會，是紐約市新冠肺炎病毒傳染的兩種主要途徑。圖為日前市法警處在布朗士查獲的違規派對。(市財政局法警處提供)
據市健康與心理衛生局最新研究，家庭接觸或超過10人以上聚會，是紐約市新冠肺炎病毒傳染的兩種主要途徑。圖為日前市法警處在布朗士查獲的違規派對。(市財政局法警處提供)

節日季社交聚會增多，根據市健康與心理衛生局(New York City Department of Health and Mental Hygiene)最新研究，發現家庭內接觸和超過10人以上的聚會，是紐約市新冠肺炎病毒傳染的兩種主要途徑；市檢測和追蹤小組隔離部門也證實，在過去幾周內，每五個確診案例中，就有一例是家庭內傳播。

市健康與心理衛生局，在過去四個月中針對3600名受測者進行調查，其中有1200人曾感染新冠；市衛生局長喬克什(Dave Chokshi)表示，紐約市的病毒傳播途徑有二，其一是透過家人或伴侶而染疫，為一般途徑的四倍；第二則是透過參加十人或十人以上的社交聚會，可能性為一般的兩倍；目前紐約州禁止十人以上的私人聚會。

市檢測和追蹤小組隔離部門總監江森(Amanda Johnson)也表示，目前新增病例多為家庭傳染，每五個確診案例中，就有一起是透過家庭傳播，如果家中有一人感染，其他成員在未來五天內可能出現症狀；研究中還顯示，不論室內或室外，都有戴口罩的人，比那些不曾或偶爾才在室內戴口罩的人，感染新冠的機率還要低40%

紐約市中有不少家庭住宅擁擠，讓居家隔離顯得更加困難；喬克什表示，一旦家裡有人確診，或開始出現新冠症狀，家人應該要立即保持距離並進行隔離，目前市府有提供免費酒店的隔離房間，並有免費食物和醫療支援，包括提供裝有溫度計、消毒紙巾等防疫裝備的健康包。

市檢測和追蹤小組隔離部門還針對140個案例進行分析，發現有15%的感染源來自工作環境如醫療機構等，12%為旅行，10%是經由密切接觸，9%來自特殊聚會，3%則是群聚；另有49%的確診案例，無法準確想起可能感染的場合為何。

根據研究，年輕人和社交程度較高的人，暴露在病毒下的機率更多，染疫率也更高；該部門指出，室內會增加病毒感染風險，但是在疫情追蹤員(contact tracer)詢問這些人過去14天曾去過的地方時，這些人通常會說出多次用餐和聚會的社交場合，但無法確切證明這些人是在哪個特定場合中感染。

紐約市 檢測 疫情

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