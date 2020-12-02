紐約市新冠住院數 3周翻倍…白思豪請這些人別出門

紐約新冠疫情繼續加速反彈，全市新冠住院人數三周來已經翻倍。（美聯社）

紐約新冠疫情 繼續加速反彈，紐約市 新冠住院人數三周來已翻倍，創下6月以來新高；市長白思豪 (Bill de Blasio)、衛生局長喬克西(Dave Chokshi)1日敦促全市65歲以上長者以及患有基礎疾病的人士避免非必要外出，減少社交活動，並表示疫情已經導致全市血庫告急，呼籲市民獻血。

州府數據顯示，全州11月30日新增病例7285例，其中紐約市新增2569人；市府數據則顯示，全市30日檢測陽性率已高達5.72%，七天平均陽性率為4.14%；白思豪表示，這主要因為感恩節假日期間檢測人數減少。

喬克西表示，目前全市住院人數大增，有超過1100人因新冠住院，這一數字是三周前的兩倍，同時也是6月以來新高；他說，老年人和患有糖尿病、癌症、心血管疾病等基礎疾病的人最易感染新冠並發展成重症住院，若不注意防疫將導致醫療資源枯竭；因此衛生局發布公告，呼籲65歲以上長者和所有基礎疾病患者避免非必要外出，盡量待在家中。

他還說，儘管衛生局將年齡定為65歲，但其實新冠重症程度是隨年齡遞增，50歲以上的人皆有風險，因此相關人士均須嚴格防疫；同時，衛生局還將與社區組織合作進行宣傳活動，讓更多老人周知。

市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，目前全市公立醫院的ICU病房仍有三分之一可用，還未到醫療資源過載的程度，可以接收更多病人；同時，公立醫院已經囤積了可用90天的防護物資，呼吸器也數量足夠，醫院已著手改善空間，構造更多負壓病房。

此外，由於疫情反彈，紐約市血庫儲備也告急；白思豪表示，正常狀態下血庫應當保證七天的供應量，但是目前血庫只能供應三天，情況已非常緊急；因此他呼籲市民踴躍獻血，目標是本月獻血2萬5000份，才能夠保證血量充足。

市血庫主席西里耶(Christopher Hillyer)表示，由於目前天氣轉涼，而且很多公共場所因疫情關閉，市民可登錄nybc.org/donate預約後前往血庫制定地點獻血；獻血者有機會獲得豐厚獎品，包括美足紐約噴氣機隊教練廂球票、帝國大廈VIP遊覽票等，獻血民眾可登錄nybc.orgg/givebloodNYC進入抽獎。