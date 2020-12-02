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葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨擔心川普政府利用接種新冠疫苗之機收集無證移民的信息；圖為紐約市民眾等候檢測病毒。(美聯社)
紐約州長葛謨擔心川普政府利用接種新冠疫苗之機收集無證移民的信息；圖為紐約市民眾等候檢測病毒。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)即將批准新冠疫苗緊急使用，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)1日聯合50個維權組織致信聯邦衛生部部長阿查爾(Alex Azar)，要求川普政府停止藉接種疫苗之機，蒐集民眾信息用於打擊無證移民，並要求聯邦政府在疫苗分發計畫中，為少數族裔社區和無證移民群體提供更多支援。

此前聯邦衛生部向各州發出信函，要求各州在新冠疫苗獲批並開始接種前，向聯邦政府提供所有新冠病人的信息，如姓名、住址、出生日期、族裔、性別，甚至還要求提供ID號碼，如駕照、社安號或護照號；葛謨擔憂這些信息將被洩露給國土安全部和聯邦移民及海關執法局(ICE)，用於抓捕無證移民。

葛謨表示，這些條款令人擔憂，擺明了聯邦政府只想給已入籍的人打疫苗，「如果無證移民被排除在外，這樣不僅將危害他們的健康，而且也會降低整個疫苗計畫的效果。」

葛謨在信中提出，紐約州的身分信息系統將不會給聯邦政府分享民眾的社安號、護照號或駕照號，同時要求聯邦政府同意不將民眾疫苗信息洩露給非健保機構。

由於聯邦政府的疫苗分發計畫極度依賴私營醫療機構，葛謨信中還要求聯邦政府，增加對非洲裔、西語裔、亞裔社區及低收入社區的撥款，「現在距離疫苗分發的日子愈來愈近，我敦促聯邦政府應盡快解決此問題。」

葛謨說，目前的疫苗計畫帶有歧視性，「無論從意圖還是效果上，我都認為這是不合法的；如果疫苗計畫沒有配合宣傳項目，那就是在進一步歧視那些在疫情中受傷更嚴重的社區；目前非洲裔和西語裔社區的死亡率分别是白人的兩倍和1.5倍，因為他們更易患有基礎疾病，根本原因是社區缺乏醫療資源且檢測較少。」

葛謨致信聯邦衛生部，要求川普政府停止藉接種疫苗之機收集民眾信息用於打擊無證移民。...
葛謨致信聯邦衛生部，要求川普政府停止藉接種疫苗之機收集民眾信息用於打擊無證移民。（州長辦公室提供）

疫苗 聯邦政府 葛謨

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