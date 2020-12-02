中國教授毛波涉竊商業機密 認罪聽證會爭取中旬返國

中國廈門大學教授毛波涉嫌在德州大學擔任客座教授期間，盜走矽谷新創公司CNEX Labs的技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪。(取自Huawei官網)

中國 廈門大學教授毛波(Bo Mao)涉嫌在德州 大學擔任客座教授期間，盜竊矽谷新創公司CNEX Labs技術給中國電信設備巨擎華為而被捕控罪；毛波此前已表示將對一項作虛假陳述罪名認罪，以此換取檢方撤銷竊取商業機密等控罪及從輕量刑，以便能盡早回中國，他的代理律師在1日認罪聽證中，希望法庭加快審理速度，以免疫情 之下使其原定回中國日期受阻。

法庭文件顯示，華為捐款10萬元給德州大學後，毛波赴該校擔任客座教授，他隨後被控試圖以學術之名，祕密為華為服務，在訪學期間與加州一家科技公司達成協議，取得CNEX的電路板；他之後在德州被捕，被控共謀電信欺詐罪名、竊取商業機密等罪名。

毛波在11月庭審時，代表律師和檢方協商認罪，以對一項作出虛假陳述(making a false statement)罪名認罪，換來檢方撤銷罪名更嚴重的共謀電信欺詐罪和竊取商業機密罪，並將建議量刑時間與其此前被羈押時間相等，讓他在被量刑後即可獲釋回中國。

1日於布碌崙的紐約東區聯邦法院的認罪聽證會(plea hearing)中，毛波代表律師表示，美國新冠疫情嚴重，毛波和家人希望能在12月中旬返回中國，此前和檢方認罪協議協商中已認可這一時間線，希望法庭程序不要再耽擱。

主審法官陳家美(Pamela Chen)表示，隨著疫情在紐約加劇，不想耽誤他們行程，導致危及他和家人的健康；經過短暫協商，決定在4日(周五)續審該案，要求檢辯雙方提供最終的詳細資料，以盡快宣判，結束該案。