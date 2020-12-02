華裔第一人！助理檢察官吳建宏獲杜威勳章
布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室紅區審訊處處長、助理檢察官吳建宏(Kin Wang Ng)1日創下歷史，成為該獎設立16年來以，首位獲得表彰傑出的執法人員的「托馬斯杜威獎章」(Thomas E. Dewey Medal)的華裔；布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)等紛表祝賀，表示他獲該榮譽實至名歸。
紐約律師協會每年會在紐約市五個地區檢察官辦公室各評選出一位最傑出執法人員，頒發第16屆托馬斯杜威獎章，今年吳建宏榮獲該獎，成為歷史上首位獲得該榮譽的華裔。
吳建宏在1日發表獲獎感言時表示，作為新移民，父母辛苦工作，支持他讀大學、法學院，直至成為布碌崙地區檢察官辦公室高管；他說，「祖父給我取名建宏，就是希望我能有一天建設宏偉」；他說，是家人的支持和檢察官辦公室全體成員給予的幫助，讓他實現夢想，此次榮譽也應屬於大家。
吳建宏出生於香港，八歲隨家人移民來美；他在布碌崙地區檢察官辦公室服務近30年，曾任八年的家庭暴力處處長、七年的司法訓練部門主管；2014年時任布碌崙地區檢察官湯普森(Ken Thompson)特別成立移民詐欺小組(Immigrant Fraud Unit)，由吳建宏擔任主任，負責調查針對移民的犯罪活動，保護移民社區。
2017年，吳建宏獲任布碌崙地區檢察官辦公室紅區審訊處處長，成為全市五區檢察官辦公室中首名獲此級別重任的華裔，蔣莎樂表示吳建宏經營豐富、才華洋溢，對他取得的成績感到非常自豪。
2018年紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)也曾向他頒發「劉德光開拓者獎」(Norman Lau Kee Trailblazer Award)，此次吳建宏再獲表彰，亞裔律師協會也送上祝福，並稱他實至名歸。
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