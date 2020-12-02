華裔第一人！助理檢察官吳建宏獲杜威勳章

吳建宏通過視訊發表獲獎感言。（視頻會議截圖）

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官辦公室紅區審訊處處長、助理檢察官吳建宏(Kin Wang Ng)1日創下歷史，成為該獎設立16年來以，首位獲得表彰傑出的執法人員的「托馬斯杜威獎章」(Thomas E. Dewey Medal)的華裔；布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)等紛表祝賀，表示他獲該榮譽實至名歸。

紐約律師協會每年會在紐約市 五個地區檢察官辦公室各評選出一位最傑出執法人員，頒發第16屆托馬斯杜威獎章，今年吳建宏榮獲該獎，成為歷史上首位獲得該榮譽的華裔。

吳建宏在1日發表獲獎感言時表示，作為新移民 ，父母辛苦工作，支持他讀大學、法學院，直至成為布碌崙地區檢察官辦公室高管；他說，「祖父給我取名建宏，就是希望我能有一天建設宏偉」；他說，是家人的支持和檢察官辦公室全體成員給予的幫助，讓他實現夢想，此次榮譽也應屬於大家。

吳建宏出生於香港，八歲隨家人移民來美；他在布碌崙地區檢察官辦公室服務近30年，曾任八年的家庭暴力處處長、七年的司法訓練部門主管；2014年時任布碌崙地區檢察官湯普森(Ken Thompson)特別成立移民詐欺小組(Immigrant Fraud Unit)，由吳建宏擔任主任，負責調查針對移民的犯罪活動，保護移民社區。

2017年，吳建宏獲任布碌崙地區檢察官辦公室紅區審訊處處長，成為全市五區檢察官辦公室中首名獲此級別重任的華裔，蔣莎樂表示吳建宏經營豐富、才華洋溢，對他取得的成績感到非常自豪。

2018年紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)也曾向他頒發「劉德光開拓者獎」(Norman Lau Kee Trailblazer Award)，此次吳建宏再獲表彰，亞裔律師協會也送上祝福，並稱他實至名歸。