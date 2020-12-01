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檢測排長龍 市府網站可查排隊信息

記者和釗宇／紐約報導
全市新冠檢測七天平均陽性率創下6月以來新高，民眾檢測大排長龍。（美聯社）
全市新冠檢測七天平均陽性率創下6月以來新高，民眾檢測大排長龍。（美聯社）

紐約市新冠疫情反彈迅速，全市新冠檢測七天平均陽性率創下6月以來新高，但民眾檢測經常遭遇大排長龍；白思豪(Bill de Blasio)11月30日表示，全市51個公立醫院檢測點將在網上公布實時排隊時間信息，讓民眾選擇排隊最短的檢測點；同時，市府上周新增了25個檢測點，為配合部分公校下周重開，部分校園內也將增設檢測點。

市府數據顯示，全市七天平均陽性率30日飆升至4.03%，是6月1日以來首度升破4%，單日檢測陽性率也已經高達4.69%；白思豪表示陽性率飆高主要因為周末檢測量下降，因此他呼籲民眾繼續積極檢測。

白思豪表示，市公立醫院將在其推特上公布各檢測點的排隊時間，每天更新三次；此外，市民可以登錄網站testandtrace.nyc查詢各檢測點的排隊時間；他說，目前民眾檢測需求很大，但排隊時間太長，「如此一來民眾及可以提前計畫檢測時間，也能鼓勵更多人去檢測。」

他表示，市府上周新增了25個檢測點，呼籲民眾積極繼續積極檢測，尤其是假日季出行歸來的民眾，若不想檢測就必須隔離。

市檢測和追蹤小組隔離安排部門主管江森(Amanda Johnson)表示，目前全市五分之一的新增病例來自於家庭感染，因此警告民眾若出現新冠症狀或曾接觸新觀患者，應當馬上隔離；若家庭環境擁擠無法隔離，應立即聯繫市檢測追蹤小組入住免費酒店。

此外，市府此前宣布全市3-K、Pre-K和K-5項目從下周起可以恢復實體課，但要求各校每周隨機檢測20%的在校人員；為增加檢測能力，白思豪表示，市府將在部分空間允許的公校內設立檢測點，也有部分公校可以利用距離較近的社區診所檢測。

目前公校重開僅面向已選擇混合授課的學生，全市共有33萬5000名學生參加混合授課；公校重開後，家長須填寫檢測同意書後，學生才能返校；根據教育局的數據，目前有17萬1000名學生已提交檢測同意書。

白思豪預計，到疫苗大規模接種前，已開放的公校年級將維持實體課，屆時市府將開放窗口讓更多學生有機會選擇重回實體課；他說，儘管目前還無法預測初高中何時能重開實體課，但預計本學年內大概率能讓大部分學生回歸實體課，「目前我們須一步一步評估形勢，看看小學重開、假日季過後的疫情發展，再決定後續步驟。」

白思豪表示，全市51個公立醫院檢測點將在網上公布實時排隊時間信息，讓民眾選擇排隊...
白思豪表示，全市51個公立醫院檢測點將在網上公布實時排隊時間信息，讓民眾選擇排隊最短的檢測點。（市長辦公室提供）
全市新冠檢測七天平均陽性率創下6月以來新高，民眾檢測大排長龍。（美聯社）
全市新冠檢測七天平均陽性率創下6月以來新高，民眾檢測大排長龍。（美聯社）

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