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紐約疫情反彈 估持續至下月中…不排除重新「暫停」

記者和釗宇／紐約報導
紐約州疫情持續反彈，恐重回「暫停」防疫。（美聯社）
紐約州疫情持續反彈，恐重回「暫停」防疫。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11月30日公布「冬日防疫計畫」，預計假日季人口流動增加將加劇疫情反彈，全州新冠住院人數已經大幅增長，未來州府將把住院率等衡量醫療資源的指標作為重點疫情指標，全州恐會出現更多「橙區」和「紅區」；他表示，如果疫情繼續惡化至醫療系統超載，紐約州將重回「暫停」防疫。

葛謨表示，目前天氣轉涼加劇疫情傳播，再加上假日季人們社交活動增多，預計本次疫情反彈將一直持續至1月中旬，然後將一直保持在高位；他還說，當下疫情已經與春天不同，「現在是全州爆發，每個地區的醫療資源壓力都很大，不能像春季全州支援紐約市，因此我們需要制定不同的計畫遏制疫情。」

「冬日防疫計畫」共包括五大策略，首先是將住院率、死亡率、剩餘床位、醫院人力、防護物資等醫療資源數字作為首要防疫指標來確定各地的防疫政策，不過州府目前並未確定具體指標。

葛謨表示，州府需要評估感恩節過後七到十天的疫情數字，並且與各醫療機構溝通後再做決定，預計本周內公布；他說，如果指標顯示醫療資源過載，將不排除全州再次「暫停」防疫，或個別地區「暫停」防疫。

州府數據顯示，目前全州新冠總住院人數已經超過3500人；葛謨表示，這相當於3月23日的水平，當時皇后區艾姆赫斯特醫院已經崩潰，因此全州需要從現在開始平衡、籌備醫療資源。

州衛生廳已經下達緊急指令，要求各醫院確認退休醫護人數準備補充人手，同時要求各地醫院系統內即日起開始平衡病人數量並準備增加50%的床位、囤積90天的防疫物資，並準備緊急醫院。

另外四項策略包括擴大檢測、確保K-8年級學校安全開放、限制民眾小規模聚集以及準備接種疫苗；葛謨表示，目前有高達65%的新增病例來自於小規模聚集，不過州府感恩節期間並進行任何限聚令執法。

他坦承州府無法針對家庭執法，但呼籲民眾對自己和他人負責，「想證明你勇敢、不怕感染？那就去醫院報名當志願者吧；想和家人在節日裡聚集？那就拉上你所有家人一起去醫院當志願者吧。」

葛謨表示，如果疫情繼續惡化至醫療資源過載，紐約州將重回「暫停」防疫。（州長辦公室...
葛謨表示，如果疫情繼續惡化至醫療資源過載，紐約州將重回「暫停」防疫。（州長辦公室提供）

疫情 防疫 葛謨

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