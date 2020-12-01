洛克菲勒聖誕樹周三點燈 民眾到場限看5分鐘

洛克菲勒中心聖誕樹將於12月2日舉辦點燈儀式，但通過電視直播。（美聯社）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)11月30日表示，因應防疫要求，訂於12月2日(周三)晚舉辦的洛克菲勒中心聖誕樹點燈儀式將不對公眾開放，市民可以通過電視直播收看；自12月3日(周四)起允許民眾限時、限流觀看，須排隊入場，且每批觀看時間限制在五分鐘。

洛克菲勒中心聖誕樹點燈是紐約市1931年延續至今的傳統，往年點燈儀式吸引數以十萬計的民眾慕名前往，然而今年因為疫情，將不舉行大型點燈儀式，NBC將在12月2日晚7時直播點燈儀式。

白思豪表示，民眾可從次日起到場觀看聖誕樹，需排隊分批次入內，每批限四人以內，每批觀看時間限制在五分鐘；為避免現場大排長龍，民眾可用手機掃碼先虛擬排隊，亦可了解何時將能夠入場，屆時再到場。

市府屆時也將封閉第五大道和第六大道間的49街和50街；白思豪說，受疫情影響，今年的聖誕節 點等傳統需要作出修改，因必須首先保證防疫安全，「希望明年這一傳統能夠回歸。」

今年的聖誕樹是來自紐約中部Oneonta的挪威雲杉(Norway spruce)，已於14日運至洛克菲勒廣場，正在進行裝飾；這棵聖誕樹高達75呎，由經營雜貨店的Al Dick捐贈，屆時會以多彩的聖誕節燈泡、以及5哩長的燈飾進行裝飾，頂部還會裝上星星。