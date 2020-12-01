我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

最大規模網購星期一 華人線上搶便宜

記者顏嘉瑩／紐約報導
疫情讓今年的網購星期一成為史上最大規模的線上銷售日，許多華人也上網搶便宜。(記者顏嘉瑩／攝影)
疫情讓今年的網購星期一成為史上最大規模的線上銷售日，許多華人也上網搶便宜。(記者顏嘉瑩／攝影)

受新冠疫情影響，民眾在感恩節後的購物潮多選擇在網購；根據統計，今年全美「網購星期一」(Cyber Monday)的線上銷售額將有望達到創紀錄的127億元，為史上最大規模的線上銷售日，超過黑色星期五(Black Friday)；許多華人也趁這波優惠線上搶便宜，表示疫情間菜價等各項花費上漲，趁這波優惠時購物，「心裡感覺平衡些」。

往年的黑五零售業者通常推出全年最優惠價格，讓民眾到店搶購，但今年受到疫情影響，業者將店內優惠改至線上，並延長時間，以彌補商場或店鋪關門的損失；電商巨擘亞馬遜(Amazon)也將其夏季促銷活動往後延到10月，讓今年的感恩節購物潮線上優惠時間比以往更長。

根據「奧多比分析」(Adobe Analytics)市調機構，今年感恩節假期的促銷活動，為史上最大規模的線上銷售日，銷售額約在108億127億元之間；Adobe Digital Insights主管宣納(Taylor Schreiner)表示，今年消費者從實體購物改為線上購物，因此看到強勁的增長。

華人林宣表示，今年他原本沒有想要買東西，但是近日經常收到各家零售商寄來的促銷電郵，提醒各類優惠，好奇心驅使讓他上網看，最後下單了一台任天堂的Switch遊戲機。

林宣說，疫情期間Switch全球缺貨，如今有商家推出遊戲主機、賽車遊戲，以及三個月的線上會員套餐，可以省下60幾元，「想著第二波疫情再來，紐約也可能再次實施居家避疫，生活這麼苦悶，還是得買台遊戲機開心一下。」

李Connie則說，紐約疫情高峰期間只能上網買菜，每次只買一點點卻動輒上百元，讓她感到相當不平衡，在看到絲芙蘭 (Sephora)、目標百貨(Target)都推出不少美妝品的優惠，還是下手購買了不少，「即便疫情間臉都被口罩遮住，但讓眼妝美美的，還是非常重要。」

疫情 紐約 華人

上一則

洛克菲勒聖誕樹周三點燈 民眾到場限看5分鐘

下一則

紐新1/3小商家 重開無期

延伸閱讀

這張照片紅了！德州翁感恩節孤獨掉淚 醫師送抱

這張照片紅了！德州翁感恩節孤獨掉淚 醫師送抱
疫情網購衝擊 英連鎖服飾店集團Arcadia瀕臨破產

疫情網購衝擊 英連鎖服飾店集團Arcadia瀕臨破產
網購星期一 虛擬商品大熱賣

網購星期一 虛擬商品大熱賣
聖他克拉拉 感恩節開75張商業違規罰單

聖他克拉拉 感恩節開75張商業違規罰單
不怕啦！

不怕啦！
佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

熱門新聞

1張圖／紐約市7天平均陽性率 創6月以來新高

2020-11-30 20:10
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉