最大規模網購星期一 華人線上搶便宜

疫情讓今年的網購星期一成為史上最大規模的線上銷售日，許多華人也上網搶便宜。(記者顏嘉瑩／攝影)

受新冠疫情 影響，民眾在感恩節後的購物潮多選擇在網購；根據統計，今年全美「網購星期一」(Cyber Monday)的線上銷售額將有望達到創紀錄的127億元，為史上最大規模的線上銷售日，超過黑色星期五(Black Friday)；許多華人 也趁這波優惠線上搶便宜，表示疫情間菜價等各項花費上漲，趁這波優惠時購物，「心裡感覺平衡些」。

往年的黑五零售業者通常推出全年最優惠價格，讓民眾到店搶購，但今年受到疫情影響，業者將店內優惠改至線上，並延長時間，以彌補商場或店鋪關門的損失；電商巨擘亞馬遜(Amazon)也將其夏季促銷活動往後延到10月，讓今年的感恩節購物潮線上優惠時間比以往更長。

根據「奧多比分析」(Adobe Analytics)市調機構，今年感恩節假期的促銷活動，為史上最大規模的線上銷售日，銷售額約在108億127億元之間；Adobe Digital Insights主管宣納(Taylor Schreiner)表示，今年消費者從實體購物改為線上購物，因此看到強勁的增長。

華人林宣表示，今年他原本沒有想要買東西，但是近日經常收到各家零售商寄來的促銷電郵，提醒各類優惠，好奇心驅使讓他上網看，最後下單了一台任天堂的Switch遊戲機。

林宣說，疫情期間Switch全球缺貨，如今有商家推出遊戲主機、賽車遊戲，以及三個月的線上會員套餐，可以省下60幾元，「想著第二波疫情再來，紐約 也可能再次實施居家避疫，生活這麼苦悶，還是得買台遊戲機開心一下。」

李Connie則說，紐約疫情高峰期間只能上網買菜，每次只買一點點卻動輒上百元，讓她感到相當不平衡，在看到絲芙蘭 (Sephora)、目標百貨(Target)都推出不少美妝品的優惠，還是下手購買了不少，「即便疫情間臉都被口罩遮住，但讓眼妝美美的，還是非常重要。」