紐約市公校小學及以下 下周一復課

全市公校3-K、Pre-K以及K-5項目將於12月7日起重開，已選擇混合教學的學生可以重返校園。（美聯社）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)29日宣布，全市公校 的3-K、Pre-K以及K-5項目將於12月7日(周一)重開，已選擇混合教學且家長簽署檢測 同意書的學生可以重返校園，第75學區特殊教育學校將於12月10日(周四)返校，初高中則繼續維持完全線上教學；他表示，該計畫預計將一直持續至疫苗大規模接種，屆時才會考慮逐步允許更多學生重返實體課。

因新冠疫情反彈，全市公校已於11月19日關閉；白思豪表示，陽性率3%的指標是夏天時制定的，當下的情況與夏天已有很大不同，需要作出調整，目前按照市府統計，全市七天平均陽性率已經高達3.9%。

他說，已經有大量證據顯示青少年不易染疫，而且全市公校秋季重開的經驗也表明，紐約市有能力維護公校防疫安全；數據顯示，在市府對公校人員進行了16萬次隨機檢測中，只發現453例陽性，陽性率僅為0.28%；白思豪表示，家長要求重開學校的呼聲也很高，允許低齡學生返校料將減輕家長照顧孩子的負擔，讓他們安心工作。目前約有33萬5000學生選擇混合教學。

白思豪說，市府將提高防疫標準；此前市府要求全市公校每月對20%的在校人員進行隨機檢測，現在市府要求重開公校將檢測頻率縮短到每周，而且要求所有到校的學生，家長都須簽署檢測同意書。

他還表示，對於空間和人手都足夠的學校，12月7日重開後，可直接允許所有選擇混合教學的學生每周到校五天，其他學校經過籌備後，也將從混合教學過度到完全實體課；白思豪說，隨著疫苗即將到來，他預計防疫形勢將好轉，未來將開放機會讓更多學生轉回實體課。

不過，鑒於目前史泰登島部分社區被州府畫入防疫「橙區」，學校仍須保持關閉，白思豪表示，「橙區」內學校重開須遵循州府要求：若學校關校滿四天，同時確保所有到校人員檢測全部為陰性，且能保證對所有人員每周檢測，可在防疫區宣布日的第五天後重開，但紐約市可能須另行制定重開標準；白思豪表示，市府將與州府緊密合作，爭取在12月7日以前讓市內「橙區」學校達到重開標準。

同時，教育局的疫情監控室將按照原計畫運轉，如果有學校的某一班級出現一例感染，包括老師在內的整個班級就將隔離14天，並由追蹤人員確定班級外是否有其他密切接觸者；如果有兩個或以上班級同時出現感染病例，整棟教學樓將關閉至少24小時，學生整體轉入線上教學，直到對教學樓全面消毒、追蹤人員確認疫情已經撲滅後才會重開。

白思豪預計此次公校重開政策到疫苗出爐之前將不會變化，市府不希望政策頻繁變化給民眾帶來不便，未來將視疫情變化制定更嚴格的防疫規定；白思豪和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)均呼籲民眾假日季嚴格防疫，遏制疫情讓公校保持開放。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)對這一計畫表示支持，他說，該計畫將能夠在確保大量檢測的前提下，如果能正確實施，將為最大數量的學生提供實體教學服務；而卡蘭扎也表示，允許學校從混合教學過渡到完全實體教學，將讓增加每位老師負責的學生數量，減輕學校的人力負擔。