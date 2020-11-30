紐約州陽性率創半年來新高 州府下周公布冬日防疫計畫

數據顯示，紐約州新冠檢測陽性率28日創下5月底以來新高；圖為近期紐約市新冠檢測點排起長龍。（美聯社）

數據顯示，紐約州新冠檢測 陽性率28日創下5月底以來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)29日表示，贊同市長白思豪(Bill de Blasio)重開紐約市 公校的計畫，因為低年級恢復實體課風險較小；他還說，將於下周公布「冬日防疫 計畫」的細節，將把住院率作為下一階段重要防疫指標。

州府數據顯示，全州28日共檢測超過15萬7000次，6723人呈陽性，陽性率為4.27%，創下5月20日以來新高，其中紐約市有2294人呈陽性；全州新冠總住院人數3372人，28日新增死亡55人。

州府此前表示，因預期假日季疫情將反彈，將公布「冬日防疫計畫」，對一些防疫指標和檢測做出調整；葛謨說，下周將公布該計畫，並稱未來新一階段防疫的重點指標將是住院人數和住院率，因為確診人數大幅增長的情況下，醫療資源是否充足是關鍵。

他表示，因為假日季民眾社交活動將增加，預計陽性率會一直反彈，直到新年以後及疫苗大規模接種，「我們現在仍然處於第一波疫情的餘波」；但葛謨也說，儘管全州疫情相比之前一直反彈，但和全美各地相比仍然處於低位，「紐約州仍比其他州做的好。」

白思豪29日早些時候宣布將於12月7日(周一)重開全市3-K、Pre-K以及K-5學校，將公校隨機新冠檢測頻率從每月縮短到每周，而且要求所有學生須由家長簽署檢測同意書後才能返校；葛謨表示，按照州府的數據統計，紐約市整體的新冠檢測七天平均陽性率仍未超過3%，因此紐約市有權自行決定關閉或重開學校；他說只要能確保防疫安全就可以重開學校，紐約市這一決定是「走在正確的方向上」，並表示贊同這一決定。

葛謨表示，「目前我們有關學校的防疫數據很充分，幾乎所有專家都認為幼兒園至八年級可以恢復實體課；而且各學區的檢測數據也顯示，學校陽性率非常低，學生待在學校比社區安全；只要將學校的陽性率控制在極低水準，就應該重開學校，不應擾亂教育和家庭安排。」