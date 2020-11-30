郵寄選票算不完 紐約市延期提交計票

紐約市選舉委員會在本次大選中收到超過70萬不在籍選票。(美聯社)

今年大選紐約市 選舉委員會(BOE)收到創紀錄的70萬張不在籍選票(absentee ballot)；28日是向州府提交最終選舉結果的法定截止日期，但由於選票在截止日尚未統計完，市選舉委員會計畫於12月1日提交結果。

市選舉委員會日前宣布，此次選舉收到70萬張不在籍選票數量創新高，10日才開始計算這些選票，也是可通過郵件收到缺席選票的最後一天。

州選舉委員會民主黨籍委員卡爾納(Douglas Kellner)表示，紐約州 已開始準備12月3日(周四)舉行的會上需要簽署的認證文件；儘管紐約市有所延誤，但他預計不會影響紐約州於12月7日截止日期之前完成全州的選票認證。

此次選舉中，紐約州是全國最後完成選舉結果認證的州之一，不少民選官員指出，需要進行改革來加快這一進程。

州參議會民主黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，紐約市錯過了法定認證截止日期並不奇怪；他已經提出法案，以解決此次大選中一些投訴，包括增加更多提前投票 點，以及賦予地方選舉委員會權力，在收到郵寄選票後以循環制處理郵寄選票信封，並在大選日晚6時開始清點選票。

吉納瑞斯指出，地方選舉委員會將需要更多資源和更好的管理；他的提案能夠使紐約州與其他很多州一樣，在選舉當日或之後很快就可宣布選舉結果。

每次選舉，紐約市能夠提供非正式的選舉之夜結果，沒有任何郵寄選票的統計數據；在像總統大選這樣，候選人的得票數相差足夠大的情況下，投票結束後不久就可宣布獲勝者；但在候選人票數相差不夠大的競選中，由於不在籍選票的結果可能會改變投票日當晚的結果，選舉結果仍要等待數日甚至數周。

卡爾納表示，他支持吉納瑞斯的加快郵寄選票計數程序的提案，特別是在紐約州繼續擴大郵寄投票的情況下；他也稱讚紐約州計票程序透明、可驗證和準確。