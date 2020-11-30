我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

郵寄選票算不完 紐約市延期提交計票

記者朱蕾／紐約報導
紐約市選舉委員會在本次大選中收到超過70萬不在籍選票。(美聯社)
紐約市選舉委員會在本次大選中收到超過70萬不在籍選票。(美聯社)

今年大選紐約市選舉委員會(BOE)收到創紀錄的70萬張不在籍選票(absentee ballot)；28日是向州府提交最終選舉結果的法定截止日期，但由於選票在截止日尚未統計完，市選舉委員會計畫於12月1日提交結果。

市選舉委員會日前宣布，此次選舉收到70萬張不在籍選票數量創新高，10日才開始計算這些選票，也是可通過郵件收到缺席選票的最後一天。

州選舉委員會民主黨籍委員卡爾納(Douglas Kellner)表示，紐約州已開始準備12月3日(周四)舉行的會上需要簽署的認證文件；儘管紐約市有所延誤，但他預計不會影響紐約州於12月7日截止日期之前完成全州的選票認證。

此次選舉中，紐約州是全國最後完成選舉結果認證的州之一，不少民選官員指出，需要進行改革來加快這一進程。

州參議會民主黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，紐約市錯過了法定認證截止日期並不奇怪；他已經提出法案，以解決此次大選中一些投訴，包括增加更多提前投票點，以及賦予地方選舉委員會權力，在收到郵寄選票後以循環制處理郵寄選票信封，並在大選日晚6時開始清點選票。

吉納瑞斯指出，地方選舉委員會將需要更多資源和更好的管理；他的提案能夠使紐約州與其他很多州一樣，在選舉當日或之後很快就可宣布選舉結果。

每次選舉，紐約市能夠提供非正式的選舉之夜結果，沒有任何郵寄選票的統計數據；在像總統大選這樣，候選人的得票數相差足夠大的情況下，投票結束後不久就可宣布獲勝者；但在候選人票數相差不夠大的競選中，由於不在籍選票的結果可能會改變投票日當晚的結果，選舉結果仍要等待數日甚至數周。

卡爾納表示，他支持吉納瑞斯的加快郵寄選票計數程序的提案，特別是在紐約州繼續擴大郵寄投票的情況下；他也稱讚紐約州計票程序透明、可驗證和準確。

紐約州 紐約市 投票

上一則

羊頭灣慣竊…1個月偷7次 盜走財物逾3萬元

下一則

示威、暴亂多…2020財年紐約市警加班費逾7億元

延伸閱讀

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票
葛謨：支持紐約市公校重開 下周公布「冬日防疫計畫」

葛謨：支持紐約市公校重開 下周公布「冬日防疫計畫」
紐約州陽性率近4% 死亡數增

紐約州陽性率近4% 死亡數增
紐約市地產 首次跌出全美最貴10郵區

紐約市地產 首次跌出全美最貴10郵區
紐約市「聖誕老人大遊行」因疫情取消

紐約市「聖誕老人大遊行」因疫情取消
居家防疫正是鍛鍊好時機 專家建議：有氧運動、重訓、伸展

居家防疫正是鍛鍊好時機 專家建議：有氧運動、重訓、伸展

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診6723人 死亡數55人

2020-11-29 21:55
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事