MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消

MTA計畫取消史泰登島居民通過維拉札諾大橋的過橋費折扣。（本報檔案照）

因應新冠肺炎疫情而陷入嚴重財政虧空，大都會運輸署(MTA )日前提出新的票價和通行費政策審查計畫，其中包括欲取消或者削減史泰登島 居民維拉札諾大橋 (Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣，將在12月舉行六次公聽會徵求意見。

MTA因疫情，財政赤字日益嚴重，為了維持運營，日前提出新的收費政策，其中包括取消史泰登島居民過橋折扣計畫；MTA預估，該調整若實施，將幫助MTA增加約6500萬元年收入。

但對於需駕車通勤史泰登島至布碌崙的居民來說，將會產生重大影響，通勤成本大幅增加；當地居民目前受益於折扣計畫，可比其他民眾少繳作為全市最貴過橋費之一的維拉札諾大橋過橋費。

目前史泰登島居民只需要支付5.5元以通過維拉札諾大橋前往布碌崙，大大低於其他紐約居民使用E-ZPass的12.24元和非E-ZPass車輛所需的19元。

12月開始，維拉札諾大橋啟動雙向收費後，史泰登島居民通行費從5.5元降至2.75元，但是進出史泰登島都需要支付該筆費用；如果取消居民折扣計畫，史泰登島的居民駕車前往紐約市其他區域通勤開支將提高至少123%。

MTA將在12月舉行六次線上公聽會，就調價計畫聽取意見；公聽會舉行時間為12月1日晚間5時30分、12月3日上午10時、12月7日晚間5時30分、12月9日晚間5時30分、12月14日晚間5時30分以及12月21日上午10時；所有公聽會將通過Zoom線上進行。

如果想在公聽會上發言的民眾，需在公聽會開始前一天註冊登記，網址為：https://new.mta.info/transparency/fares-and-tolls-2020，或撥打電話(646)252-6777。