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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

紐約州陽性率近4% 死亡數增

記者張晨／紐約報導
400人非法聚集紐約市中城夜店，該夜店因違反防疫規定被查封。（法警處提供）
400人非法聚集紐約市中城夜店，該夜店因違反防疫規定被查封。（法警處提供）

第二波疫情繼續在紐約蔓延，州府28日更新數據顯示，感恩節周末確診人數仍然以數千累積，27日單日新增確診人數6063，雖數字減少，但死亡人數有所增加，陽性率已經接近4%；節日季仍出現違法聚會，紐約市市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)28日凌晨在曼哈頓中城查獲一家俱樂部內有近400人群聚，非法營業的俱樂部遭強制關閉，四名組織者被控多罪。

法警處當日在推特上發文表示，這家非法俱樂部位於中城西36街202號，警方到達現場時，場內人數為393人，這嚴重違反了紐約市新冠疫情防疫規定。

法警處指出，除了大量人員聚集外，這家俱樂部還在沒有酒牌的情況下提供顧客酒類，四名組織者如今被控刑事、健康、酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)，警方也發出逮捕令。

第二波疫情期間，執法人員已經強制疏散多個紐約市的非法派對，包括22日皇后區的一家非法性俱樂部；10月間法拉盛多家KTV也因違反防疫令在突襲期間被查封。

州數據顯示，熱點地區的陽性率為5.65%，而非熱點地區則為3.45%，比前一日的3.13%又增加了，說明是非熱點地區的疫情也有抬頭趨勢。

在27日全州進行的15萬2355次檢測中，有6063人檢測結果呈陽性，雖確診人數減少，但正值節日假期，前往檢測的人數也隨之下降，從整體陽性率達3.98%，反而有所增高。

值得關注的是，死亡人數也比前一日增加，27日有42人因染疫離世，3287人入院治療，全州總死亡人數達到了2萬6632人。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，疫情繼續在全州蔓延，這意味著紐約再次進入一個挑戰期，「要減緩病毒的傳播，這取決於你，你的鄰居和你的社區。」

他指出，州府的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)可以針對非常小的區域進行防控，所以每個人所採取的行動和各鄰里間都能採取防疫行動，就會產生很大的影響。

「紐約是全美感染率最低、檢測能力最高的城市之一，但紐約人必須保持警惕，才能度過這個特殊的假期，最後戰勝疫情。 」葛謨說。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)28日也在其推特發布前一日的疫情數據，截至27日，紐約市共新增新冠病例1589人，136人被收治入院，七天平均陽性率已升至3.64%。

紐約州單日確診6063例，死亡人數增加，陽性率升至4%。（州長辦公室提供）
紐約州單日確診6063例，死亡人數增加，陽性率升至4%。（州長辦公室提供）

紐約市 疫情 檢測

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