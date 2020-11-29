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紐約市地產 首次跌出全美最貴10郵區

記者張晨／紐約報導
紐約市首次跌出全美房產最昂貴的十個郵區。（記者張晨／攝影）
紐約市首次跌出全美房產最昂貴的十個郵區。（記者張晨／攝影）

新冠疫情前，全美房地產最昂貴的100個郵區編碼中，紐約占有20個；但最近一次調查顯示，大蘋果首次沒有一個郵區進入前十，而房產領域專家將其歸因於疫情下，愈來愈多人選擇搬離紐約市

根據房地產數據提供商「PropertyShark」對房屋銷售價格中位數的年度調查顯示，曼哈頓翠貝卡的郵區10007從第五位跌至第11位。

而紐約所有郵區中唯一進入前20名的是布碌崙(布魯克林)的11231郵區，包括卡羅拉花園(Carroll Gardens)的大部分社區。

曼哈頓中城著名的「車衣區」(Garment District)的10018郵區，房地產價格降幅最大達38%，從第26位降至第84位。

曼哈頓的衰敗具有歷史意義，這是PropertyShark自2015年推出房價排行榜以來，首次出現沒有一個郵區進入前十名。

數據專家將其歸咎於新冠病毒的大流行，指出紐約受到的打擊要比舊金山或洛杉磯嚴重得多，很多最昂貴的地產都處於紐約市核心地帶，紐約人紛紛逃離，許多人搬到了長島東端，那裡的房地產因此蓬勃發展。

紐約大學房地產經濟學家薩維奇(Tim Savage)表示，富人們賣掉他們在紐約的房子，可能根本沒有虧本，尤其是如果他們在金融危機期間購買了公寓的話。

但令人驚訝的是，曼哈頓上西區10069郵區的房價中位數飆升了80萬元，漲幅42%，從192.5萬元漲至272.5萬美元；這片區域大致以59街和72街、西區大道(West End Avenue)和哈德遜河(Hudson River)為界，毗鄰濱河公園(Riverside Park)、中央公園(Central Park)、林肯中心(Lincoln Center )和哥倫布圓環(Columbus Circle)。

薩維奇表示，按照紐約的標準，該區就是宇宙的中心，因為投資者明白，房地產是一項長期投資，而新冠是一場短期危機，一旦人們度過了這一關，許多人就將遷回紐約，那時房市將會再次升溫。

紐約市 房地產 曼哈頓

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