天花板漏水吊燈坍塌 8大道酒樓安檢後照常營業

鳳凰城酒樓27日一個大型吊燈因天花板漏水，導致承受力不足緩緩掉落。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 鳳凰城酒樓一個大型吊燈塌落的照片和影片，日前在社交媒體上瘋傳，不少民眾擔心用餐的安全隱患；為此酒樓總經理澄清表示，因天花板漏水導致石牆承受力不足，才會引發意外，事發後馬上請人前來檢查整棟酒樓設施安全，目前已確保絕對安全並繼續營業。

酒樓總經理伍冠明表示，生意遭到新冠肺炎疫情 的影響，顧客大量減少，為此酒樓入口處的左側廳堂在重新開業後便關閉，以減少開銷成本，而意外事故正發生在這個未開放的區域，並沒有造成任何人員傷亡。

他表示，27日下午1時左右，一個數呎高的吊燈緩緩傾斜掉落，水順著天花板滴落；他們第一時間找工程人員前來檢查，發現是該區域的天花板漏水，造成石牆軟化、承受力不足，才造成吊燈坍塌。工程人員也進行其他區域天花板的安全檢查，目前鑑定沒有問題，隔天酒樓便照常營業。

此外，保險公司人員也到場審查過，接下來將進入理賠程序；意外發生後外界對酒樓有諸多猜測，伍冠明表示，全是不實傳言，強調酒樓絕沒有安全隱患，請民眾務必安心。

他也無奈表示，自疫情發生以來，酒樓生意大受影響，連從前很熱鬧的晚上宴席、聚會服務也被迫取消，早上茶點的顧客量也不比從前，周末高峰期也只是幾張桌子而已；他很感謝期間仍到場支持酒樓的民眾，希望疫情能趕緊過去，能開啟堂食服務。