保險給付砍半 日護中心部分耆老沒飯吃

陳麗娜表示，活動中心在疫情期間責任重大，尤其是3月到4月的疫情高峰期，超市關閉，中心定點到仍在營業的零售點採購，成為長者獲得每日餐食的唯一渠道。(陳麗娜提供)

疫情 3月爆發後，成人日間照護中心隨即關閉，為繼續向長者與殘障人士提供服務，華裔業者開展線上活動與送餐服務，為耆老送愛；但多名業者21日表示，因為中心關閉，保險 公司大砍至少50%的經費，部分持白卡的低收入 民眾甚至幾個月都得不到協助，日護中心運營也受到挑戰，房租都難以負擔。

法拉盛金鷹成人日間護理中心，3月疫情爆發後，擁有200多名會員的日護中心因防疫關閉，其中大部分會員都是持聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的低收入民眾；日護中心經理廖維安(Vivian Liao，音譯)表示，為繼續向長者與殘障人士提供協助，中心立即開展送餐與網絡視訊服務。

由於疫情突發，廖維安說，許多保險公司都未能及時採取應對措施，以自家會員為例，工作人員平均至少要與十家不同保險公司溝通，完成大量的文案工作，她自己每周就要工作60小時左右，但仍不能幫助所有會員爭取遠程服務，導致一些長者在疫情高峰期幾個月都收不到食物。

廖維安表示，耆老是新冠肺炎病毒的易感人群，許多長者被迫獨自在老人公寓隔離，兒女都不能探望，日護中心遠程服務至關重要；但她說，保險公司因活動中心關閉，大砍逾50%的經費，甚至一些公司只給長者每日20元，無法支持一日兩餐與人工費用，入不敷出，房租都難以負擔。

布碌崙(布魯克林)喜悅之家活動中心負責人陳麗娜表示，3月到4月的疫情高峰期，超市關閉，她與活動中心工作人員全副武裝到仍營業的零售點採購，成為許多長者獲得每日餐食的唯一渠道。

陳麗娜說，疫情爆發後，日護中心的服務項目改變，必須要與保險公司簽訂新合約，拿到授權書後，才能為中心的長者提供服務，然而經費大砍60%到70%，即使薪資保護計畫(PPP)獲批，也要支付水電費與房租，就像「打吊針、掛鹽水」，面對極大的壓力。

市府至今尚無開放成人日間中心的計畫，廖維安表示，她並不希望政府在疫情尚未控制情況下重新開門，勢必帶給會員與工作人員極大安全隱患；但她希望政府規範長期照護市場，為長者提供真正的服務，也幫助真正服務長者的業者度過難關。

在皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)經營傳統日護中心(Heritage Social Adult Day Care)的亞沃洛夫斯基(Oleg Yavorovskiy)，也表述相似問題；他說，有超過50家日護中心加入紐約州日護中心聯盟，要求保險公司核銷疫情期間日護中心的開銷，解決部分長者與業者的困境。

對此，紐約州衛生廳發言人布魯諾(Jonah Bruno)表示，州府的防疫規範允許日護中心業者「通過遠程醫療或電話靈活提供服務，並要求長照計畫支付這些新服務的費用」；他補充，雖然衛生廳未規定保險公司報銷這些服務的比率，但他說，當局將確保白卡持有者能享有應得的福利。