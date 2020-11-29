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喪葬業、醫院業務量增 皇后區要求加病床

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(持海報者)日前參加示威活動，要求政府增加皇后區公立醫院的床位。(理查茲辦公室提供)
理查茲(持海報者)日前參加示威活動，要求政府增加皇后區公立醫院的床位。(理查茲辦公室提供)

紐約州近期疫情反彈，全州每天平均增加超6000例，喪葬業者稱，近期已累積大量業務，擔憂重現春季疫情慘況；一度淪為疫情震中的皇后區，曾因醫院床位不足，不少患者在等待中離世，該區候任區長理查茲(Donovan Richards)日前呼籲政府增加病床床位，應對即將到來第二波疫情。

理查茲27日參加非營利組織Rise and Resist在皇后區舉辦的示威活動，要求政府增加皇后區市立醫院的床位；他表示，因缺乏必要的醫療設施，皇后區曾一度淪為疫情震中，一些患者等不到治療就不幸離世，面對日益增加的確診病例，他要求政府盡快改善醫院治療條件，「我們前線工作人員值得更好的工作環境」。

本次示威活動的組織者、Rise and Resist成員柯施納(Leon Kirschner)表示，數據顯示，皇后區人均病床數量在全美郡縣中排名較低，直接導致疫情期間該區醫院死亡率居高不下。

柯施納說，由於皇后區市立醫院多依靠聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)，但政府分配相關經費較低，一些依靠白卡經費維持的醫院在疫情後只能關閉，或交由其他公司接手；他以曼哈頓上東區醫院對比，稱這些由昂貴醫保支持的醫院的新冠患者死亡率，遠低於皇后區市立醫院。

疫情二次反彈，紐約時報28日以「死亡人數逼近春季之際，如何改變美國危機」為題撰文，討論疫情爆發後，全美醫療系統出現的漏洞；文中以紐約市舉例，回顧春季疫情爆發慘況。

紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)醫生麥當勞(Steven A. McDonald)表示，春季期間，全市除了救護車警鈴聲外，幾乎一片死寂；他表示，城市被「封鎖」期間，急診室幾乎擠滿病重患者，醫護人員每天都面臨死亡人數的增加，「我們每天面臨的問題是，『到底多少人要死』？」

根據統計，紐約州有超過2萬人在春季因染疫而亡，喪葬公司的業務堆積如山，給業者帶來極大壓力；皇后區一家喪葬公司主任基恩斯(Patrick Kearns)表示，疫情高峰期他負責將死者的遺體運送至距離紐約市兩小時的斯克內克塔迪市(Schenectady)，當時工作堆積如山，讓他擔憂的是近期又出現類似狀況，目前葬禮訂單至少拖延了兩到三天了。

紐約今年春季疫情嚴重，皇后區艾姆赫斯特醫院一天內有13名病人去世，圖為該醫院在外...
紐約今年春季疫情嚴重，皇后區艾姆赫斯特醫院一天內有13名病人去世，圖為該醫院在外面搭帳篷收治病患。(Getty Images)
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紐約市今年春季疫情全美最嚴重，圖為國民兵把緊急醫療物資運抵紐約，準備在賈維茨中心搭建野戰醫院。(Getty Images)

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