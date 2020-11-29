史島南岸疫情失控 恐由橙區變紅區

史泰登島疫情持續失控，圖為史泰登島渡輪站內。(美聯社)

史泰登島新冠肺炎疫情 持續失控，其中在南部地區疫情升級，列入防疫 橙區；州長葛謨 (Andrew Cuomo)辦公室28日發布報告顯示，新冠確診病例在接下來的日子裡恐會持續增加，橙區會再加重等級變成紅區，屆時將施加更嚴謹的防疫政策。

史島南岸(South Shore)和部分東岸(East Shore)地區日前被列為橙區，其他社區也被列作黃色預防區；截止28日早上的數據，島上橙色區域在過去七天內平均感染率是4.86%，其中六天的感染率均超過4%，疫情很可能還會進一步惡化。

若這些區域被歸入等級最嚴重的紅色聚集區(cluster zone)，意味著所有非必要行業將立即停止營業、非必要聚會也將全面禁止，當地居民在假期季節的購物活動也將受到影響。

葛謨此前表示，全球所有專家都說病毒的傳播有不同的階段，隨著這些階段的發生需採取相對的措施；自秋季開始，疫情再次回溫，可能在冬天時變得更糟糕。

葛謨辦公室發言人表示，目前一切都要參考數據，任何新的防疫地圖變動，將會立即對外宣布；此外，就算社區的新冠感染率已超越州府規定的標準，其辦公室也需先諮詢健康專家的意見，再敲定最終的防疫計畫。