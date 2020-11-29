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二波疫情來襲 紐約州住院患者攀升 醫生：有信心抗疫

記者牟蘭／紐約報導
艾姆赫斯特醫院大型的室內紫外線消毒設備，用來深度消毒新冠患者住過的病房。(本報檔案照)
艾姆赫斯特醫院大型的室內紫外線消毒設備，用來深度消毒新冠患者住過的病房。(本報檔案照)

紐約第二波疫情來襲，28日最新數據顯示已有3287人入院治療，42人因染疫離世，全州死亡總人數達2萬6632人，醫院新冠患者人數再次攀升；但多位醫生表示，紐約醫院已有治療新冠病患經驗，並做好防疫措施，呼籲民眾若身體出現不適，應及時就診，勿將小病拖成大病。

根據州府的信息，感恩節期間，紐約新冠患者入院人數再度攀升，28日增加至3287人，入院治療的人數再次攀升；根據紐約時報一篇報導表示，多家紐約市的醫院稱，新冠患者入院人數從10月開始增長。

這篇報導以10月中旬位於布碌崙(布魯克林)「聚集疫情區」附近的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)舉例，指出該院入院治療的新冠患者達到57人，較上月成倍增長。

紐約西奈山醫院(New York Mount Sinai Hospital)院長賴希(David Reich)表示，該院在曼哈頓、布碌崙以及上州的洛克蘭郡(Rockland)和橘郡(Orange)都有分院，從10月起，入院治療的新冠患者人數也顯著增加，「醫院很繁忙，但所有情況都可掌控」。

對於疫情反彈，不少民眾擔憂重演紐約疫情高峰期的悲劇，一些民眾身體出現不適後，甚至不敢就醫，但多位醫生表示，他們對本次疫情來襲，有信心接受新挑戰。

一度在疫情爆發時淪為震央的艾姆赫斯特醫院，曾因醫療物資不足，成為全國的焦點；該院醫生朱自強表示，經過第一次疫情後，該院已累積足夠治療經驗，還增加快速檢測試劑，並引進大型紫外線消毒設備，他呼籲民眾若身體出現不適，應及時就診。

「約翰霍普金斯大學健康安全部門」(Johns Hopkins Center for Health Security)的資深醫生脫爾(Eric Toner)表示，4月疫情高峰期，紐約州在加護病房搶救的患者最高峰時達3100多人，但他認為紐約已積累足夠經驗，疫情反彈後也不會重演今年4月與5月的噩夢。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，疫情高峰期全市的醫療系統曾為超過900名染疫的患者提供呼吸器維生，但近期的數字卻遠低於此，但他也提醒民眾遵守防疫措施，避免疫情擴散。

疫情 紐約時報 布碌崙

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