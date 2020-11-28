挽救小商業 白思豪籲紐約客買本地貨

紐約市一家小商業門前貼著「shop small」(到小商店購物)的標示。(記者張晨/攝影)

2020年節日購物季隨著黑色星期五在27日正式開始，紐約市 曼哈頓乃至各區的獨立精品店、禮品店、家庭雜貨店、餐館等都面臨著前所未有的挑戰，市府與商家均希望紐約客在選購禮品或其他商品時，多選擇本地及社區中的小商業，以幫助他們從經濟困頓中走出。

隨著數百萬人轉向網上購物和賣場購物，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)和紐約市各區的民選官員紛紛敦促紐約客，盡量在當地選購商品。

「每個人都可以做一些事情來幫助你社區的小商業，希望紐約人能多懷揣同理心，不要像我們之前習慣的那樣，在大型電商平台上購物，而是去當地的店鋪中淘驚喜。」白思豪說。

「在你的城市購物」(Shop Your City)倡議旨在幫助五個行政區內的近24萬家小商業，這也代表支持360萬個工作崗位。

像曼哈頓許多具有百年歷史的書店 不得不在疫情中掙扎求生，但隨著確診病例再次激增，他們正準備迎接第二波困難；紐約市地標書店思存書店(Strand bookstore)第四代接班人懷登(Nancy Bass Wyden)表示，在書店93年的歷史中，她的家人從未經歷過如此困境。

懷登的爺爺1927年在曼哈頓下城百老匯大道和第12街交匯處創辦這家書店，號稱「全世界最大的舊書店」，以賣二手書起家，因價格便宜、書目齊全，吸引大批書迷和遊客。

「我希望政府能夠藉此機會幫助我們的小商業。」懷登說，她上周還加入社區領袖的行列，呼籲民選官員通過「英雄法案」(Heroes Act)，以補充工資保障計畫，提供商業租金減免，並為MTA提供資金——而所有這些都是為了促進商業發展。

白思豪最近也宣布了一項新計畫，為小企業提供70萬元的補助和3500萬元的無息貸款，申請從11月30日開始；民眾可登錄https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-lmi-storefront-loan查看詳情。