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紐約州單日確診超8000例 葛謨：冬天更糟

記者張晨／紐約報導
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

紐約州新冠疫情反彈加速，全州總住院人數、日新增死亡人數均創下近五個月來新高；州府27日表示，截至26日數據，全州新冠病毒檢測陽性率上升至3.72%，單日新增確診人數超8000人，再破前一天紀錄。

州數據顯示，熱點地區的陽性率為5.69%，而非熱點地區也超過3%、達3.13%，比前一日增幅更大；且在當天進行的2萬19442次檢測中，有8176人檢測結果呈陽性，該數字再次刷新了前一日的紀錄，創下4月中旬以來新高，其中39人因染疫離世，3103人入院治療。

「全球所有專家都說了同樣的話—這種病毒有階段性，隨著階段性的變化，你的計畫也應該隨之改變。」葛謨表示，從秋天開始，這些數字在全國和紐約州都在不斷增長，而且還會繼續，在冬天可能會更糟。

葛謨表示，州府正在制定的「冬日防疫計畫」將繼續實施「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)，畫分「紅區」、「橙區」、「黃區」三級防疫區，在保證公共衛生安全的情況下，將經濟影響降至最小。

此外，新計畫中州府將盡力確保幼兒園至八年級的學校保持開放，同時也會將各地的住院率、剩餘床位數、是否關閉擇期手術等指標，納入防疫政策制定考量；另外，州府也將制定州內的疫苗分發計畫。

葛謨指出，感恩節引起的疫情反彈規模，可能要經過數周才準確評估，「我們需要評估疫情到底是全州蔓延，還是只在某些地區爆發，目前我們還不能確定感恩節人們的出行規模和社交頻率；但可以確定的是，疫情數字會繼續增長，越來越多的人住進ICU、插管治療，最後就是更多人死亡。

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