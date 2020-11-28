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各州飼主來紐約 喜迎中國獲救小狗

記者牟蘭／紐約報導
魯拉(左)從貝里(右)手中接過認養的寵物狗。(記者牟蘭／攝影)
魯拉(左)從貝里(右)手中接過認養的寵物狗。(記者牟蘭／攝影)

79隻在中國被遺棄及被作為食物飼養的小狗，27日和28日陸續運抵紐約，牠們的新主人從佛州、俄亥俄州以及華府等多地趕往紐約，接回他們已等待數個月的家庭新成員；解救這些小狗的非營利團體創辦人表示，因疫情爆發，他今年1月就前往中國北京拯救這些小狗，等待近十個月，排除萬難，終於返回紐約。

影音來源：記者牟蘭

「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)的創辦人貝里(Jeff Beri)27日搭機從中國北京返回紐約，同行的還有34隻在中國被遺棄的小狗；他表示，疫情發生後，因擔心動物傳播病毒，許多飼主遺棄或轉賣寵物狗，他得知後，立即在中國疫情高峰期前往北京展開搶救行動。

貝里抵達中國北京後，得知當地一些小狗收容所關閉，立即與成員組建新收容所，除了幫助小狗安家，還解救許多出現在狗肉市場、已被拔毛準備屠殺的小狗；只會說幾句中文的貝里表示，他與中國的義工一起促成善舉，挽救可能餓死或出現在餐桌上的生命。

為了幫助中國的狗兒順利抵達紐約，「不放棄任何一隻狗」的團隊在社群媒體募資，幫這些小狗買「機票」抵達美國；由於這些狗在離境前需要隔離檢疫，該組織成員說，有七隻小狗在運送過程中不幸死亡，34隻狗27日搭乘中國國際航空公司的班機抵達紐約，另有45隻狗將在28日到達。

27日下午2時左右，數十位來自全美各地的飼主，為了迎接家中新成員，在寒風中等待逾四個小時；來自佛州的馬蘇德(Maggie Massoud)說，當她在社群網路看到該組織的求救信息後，立即申請認養，原本計畫在1月就能收養小狗卻苦等了十個月，她兩天前從佛州出發來紐約，迎回這名新成員。

今年八歲的魯拉(Serafina Rura)與她的父母一起接走等待八個月的史酷比(Scooby)，她表示，認養這隻小狗意義非凡，她感到自己在拯救生命，期盼給這隻小狗最好的生活。

來自北新州、14歲的埃雯斯(Jayla Evans)當天與母親和弟弟帶走兩隻小狗，她表示，兩隻小狗是她與弟弟今年最特別的聖誕禮物；南新州尤瑞塔(Jessica Urrutia)與丈夫驅車兩個多小時來紐約，她說，自己雖然沒有去過中國，但有了一隻來自中國的小狗，感到非常奇妙。

「不放棄任何一隻狗」的成員表示，這次營救活動後，他們還將在12月迎來更多的小狗，這些小狗將從紐約或洛杉磯入境，希望領養這些小狗的人士，請登錄網頁https://www.nodogsleftbehind.com/adopt/查詢詳情。

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約；圖為義工忙著給小狗倒水。(...
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約；圖為義工忙著給小狗倒水。(記者牟蘭／攝影)
這些被解救的小狗抵達紐約前，都在中國接受相關檢測。(記者牟蘭／攝影)
這些被解救的小狗抵達紐約前，都在中國接受相關檢測。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
新飼主歡迎來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)
魯拉與她的寵物狗史酷比合影。(記者牟蘭／攝影)
魯拉與她的寵物狗史酷比合影。(記者牟蘭／攝影)
魯拉(抱狗者)與貝里(右一)同小狗拍照。(記者牟蘭／攝影)
魯拉(抱狗者)與貝里(右一)同小狗拍照。(記者牟蘭／攝影)

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