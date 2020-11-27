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感恩節堂食冷清 外賣、戶外用餐熱絡

記者牟蘭／紐約報導
疫情期間，法拉盛餐廳堂食開放，雖也迎來客源，但不如往年客流量大。(記者牟蘭／攝影)
疫情期間，法拉盛餐廳堂食開放，雖也迎來客源，但不如往年客流量大。(記者牟蘭／攝影)

紐約酒樓與餐廳感恩節24日原本迎來大量本地與外州食客，但今年由於疫情影響，當天的餐廳堂食較往年生意下降70%到80%，但外賣與戶外餐廳受到民眾青睞；一家火鍋店的負責人表示，較平日周末，當天的外賣量增加10%到20%左右。

法拉盛君豪大酒樓張曉櫻表示，感恩節原本是各大酒樓最繁忙的一天，但今年因新冠疫情的影響，各大婚宴與派對陸續取消，堂食上座率也不如往年同期，較去年同期下降至少80%左右，堂食開放後，由於天氣漸冷，她暫時關閉屋頂餐廳，只經營室內餐廳，坦言生意難做。

香天下火鍋副店長劉澤澤表示，為遵守防疫要求，該店只開放25%的堂食，感恩節當天雖迎來慶祝團圓的客人，但遠不如往年同期；不過，她表示，有不少顧客選擇外賣，較平日周末，當天外賣量增加10%左右。

疫情期間，法拉盛餐廳堂食開放，雖也迎來客源，但不如往年客流量大。(記者牟蘭／攝影...
疫情期間，法拉盛餐廳堂食開放，雖也迎來客源，但不如往年客流量大。(記者牟蘭／攝影)

受到年輕食客青睞的九湯屋，感恩節戶外餐廳迎來不少食客；但店長伍彬表示，由於該店非華裔顧客占較大比例，感恩節當天一些民眾選擇在家與家人團聚，雖然當天戶外餐廳的上座率仍為滿員，但較平日高峰期減少10%左右，「平日如果不預約，可能要等一到兩個小時」。

美國攻讀碩士的李傑克26日與三名同學一起前往法拉盛用餐，他表示，為保證自己在美國繼續學業，今年暑期並未回國，課程也選擇網課為主；他說，這是自己在美國度過的第三個感恩節，可能也是最後一個，因此當天選擇朋友相約到喜歡的餐廳共度佳節，「去年還要排隊，今年不用等」。

疫情期間，法拉盛的戶外餐廳與外賣受到民眾的熱捧。(記者牟蘭／攝影)
疫情期間，法拉盛的戶外餐廳與外賣受到民眾的熱捧。(記者牟蘭／攝影)

從事服務業的周琳因疫情影響，已失去收入三個月，她當日與親友在酒樓聚餐，希望放鬆長期宅在家中的心情；她表示，酒樓防疫措施齊全，登記了基本信息後，店家還提供乾洗手液，不認為會因外出就餐而染疫。

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