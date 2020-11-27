梅西感恩節遊行線上直播 到場只能遠觀

遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 第94屆梅西感恩節大遊行 ，26日在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)舉行，今年受到新冠肺炎疫情影響，首次採電視及網路直播方式，不過即便相關單位鼓勵民眾在家看轉播，仍有部分民眾想趁著今年人少到現場觀看，卻鎩羽而歸。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

每年吸引350萬人到場參加的梅西感恩節大遊行，今年以「讓我們一起遊行」(Let's Have a Parade)為主題，共有12個大氣球、19台花車，今年也新增寶貝老闆(The Boss Baby)和以九歲網紅為形象的超級英雄紅色泰坦(Red Titan)等大氣球，另外還有不少現場表演，以及多場知名百老匯音樂劇的預演。

為了減少病毒傳播，梅西將遊行參與人員縮減約88%，遊行的看點大氣球僅在先鋒廣場街區展示，並取消前一晚的大氣球充氣活動，不使用人工操縱，而是固定在特種車輛上，並在小範圍遊行，民眾唯一觀看遊行的方式就是透過轉播。

民眾僅能在封鎖區外拍照，且不得逗留現場。(記者顏嘉瑩/攝影)

26日一早梅西百貨 周邊就開始管制，每個附近街口都有四到五個警力看守，除了特定媒體外，其餘人均只能在場邊拍照，警方也會隨時提醒民眾勿聚集、逗留，拍完照片就得離開現場。

民眾只能從封鎖區外看到部分大氣球。(記者顏嘉瑩/攝影)

特地為了看梅西的感恩節遊行，前一晚就從費城來到紐約的麥戴維(Ryan McDevitt)與妻子在遊行開始前8點多就到現場，兩人穿著聖誕裝慶祝感恩節，但卻被重重警力擋在封鎖區外，只能從遠方看到部分大氣球。

首次參加大遊行的麥戴維表示，知道今年規模會小很多，但是沒想到每個角落都被封起來，連靠近封鎖區都沒辦法，「因為警察很嚴格，不准民眾逗留，但還是希望至少能待到看到氣球升空。」

往年感恩節都會準備大火雞，邀請親友來家裡慶祝的麥戴維說，2020年是瘋狂的一年，希望明年疫情能結束、世界能有所改變。

麥戴維(右)與妻子穿著聖誕裝，從費城特地到紐約看大遊行，卻被擋在封鎖區外。(記者顏嘉瑩/攝影)

家住上東城的華人董女士曾多次到現場觀看大遊行，但是由於往年人太多，等到走到現場看到遊行，往往都已經差不多結束，今年由於遊行區域僅在梅西百貨附近，想說到附近就能看到全部，於是特地早起到現場。

「原本想說會放氣球跟花車，即便在場邊還是能夠看到，看附近全被攔起來，只能看到原地不動的氣球，雖有花車經過也看不太到，有點小失望，不如回家看直播」；在紐約工作七年的董女士說，往年感恩節氣溫都偏低，今年雖有小雨但很暖和，看不到遊行覺得有點可惜。

第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場舉行。(記者顏嘉瑩/攝影)

來紐約兩、三年的華人林先生在當天早上恰巧經過梅西百貨附近，就走近看一看，不過也是鎩羽而歸，有感今年感恩節氣氛比往年淡很多，街上空蕩蕩，林先生認為，在第二波疫情恐來襲的情況下，不讓民眾到場看遊行的舉措是正確的。

遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)

感恩節大遊行執行總監特塞羅(Susan Tercero)表示，近百年來梅西大遊行是慶祝感恩節的著名活動，為全美家庭帶來歡樂，並揭開節日季的序幕，今年的挑戰不同以往，而梅西也需要基於安全，重新構想如何延續傳統，儘管今年形式非常不同，但仍希望大遊行仍夠在疫情下為大眾帶來亟需的「正常感」。