我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

梅西感恩節遊行線上直播 到場只能遠觀

記者顏嘉瑩／紐約報導
遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)
遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)舉行，今年受到新冠肺炎疫情影響，首次採電視及網路直播方式，不過即便相關單位鼓勵民眾在家看轉播，仍有部分民眾想趁著今年人少到現場觀看，卻鎩羽而歸。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

每年吸引350萬人到場參加的梅西感恩節大遊行，今年以「讓我們一起遊行」(Let's Have a Parade)為主題，共有12個大氣球、19台花車，今年也新增寶貝老闆(The Boss Baby)和以九歲網紅為形象的超級英雄紅色泰坦(Red Titan)等大氣球，另外還有不少現場表演，以及多場知名百老匯音樂劇的預演。

為了減少病毒傳播，梅西將遊行參與人員縮減約88%，遊行的看點大氣球僅在先鋒廣場街區展示，並取消前一晚的大氣球充氣活動，不使用人工操縱，而是固定在特種車輛上，並在小範圍遊行，民眾唯一觀看遊行的方式就是透過轉播。

民眾僅能在封鎖區外拍照，且不得逗留現場。(記者顏嘉瑩/攝影)
民眾僅能在封鎖區外拍照，且不得逗留現場。(記者顏嘉瑩/攝影)

26日一早梅西百貨周邊就開始管制，每個附近街口都有四到五個警力看守，除了特定媒體外，其餘人均只能在場邊拍照，警方也會隨時提醒民眾勿聚集、逗留，拍完照片就得離開現場。

民眾只能從封鎖區外看到部分大氣球。(記者顏嘉瑩/攝影)
民眾只能從封鎖區外看到部分大氣球。(記者顏嘉瑩/攝影)

特地為了看梅西的感恩節遊行，前一晚就從費城來到紐約的麥戴維(Ryan McDevitt)與妻子在遊行開始前8點多就到現場，兩人穿著聖誕裝慶祝感恩節，但卻被重重警力擋在封鎖區外，只能從遠方看到部分大氣球。

首次參加大遊行的麥戴維表示，知道今年規模會小很多，但是沒想到每個角落都被封起來，連靠近封鎖區都沒辦法，「因為警察很嚴格，不准民眾逗留，但還是希望至少能待到看到氣球升空。」

往年感恩節都會準備大火雞，邀請親友來家裡慶祝的麥戴維說，2020年是瘋狂的一年，希望明年疫情能結束、世界能有所改變。

麥戴維(右)與妻子穿著聖誕裝，從費城特地到紐約看大遊行，卻被擋在封鎖區外。(記者...
麥戴維(右)與妻子穿著聖誕裝，從費城特地到紐約看大遊行，卻被擋在封鎖區外。(記者顏嘉瑩/攝影)

家住上東城的華人董女士曾多次到現場觀看大遊行，但是由於往年人太多，等到走到現場看到遊行，往往都已經差不多結束，今年由於遊行區域僅在梅西百貨附近，想說到附近就能看到全部，於是特地早起到現場。

「原本想說會放氣球跟花車，即便在場邊還是能夠看到，看附近全被攔起來，只能看到原地不動的氣球，雖有花車經過也看不太到，有點小失望，不如回家看直播」；在紐約工作七年的董女士說，往年感恩節氣溫都偏低，今年雖有小雨但很暖和，看不到遊行覺得有點可惜。

第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場舉行。(記者顏嘉瑩/攝影)
第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場舉行。(記者顏嘉瑩/攝影)

來紐約兩、三年的華人林先生在當天早上恰巧經過梅西百貨附近，就走近看一看，不過也是鎩羽而歸，有感今年感恩節氣氛比往年淡很多，街上空蕩蕩，林先生認為，在第二波疫情恐來襲的情況下，不讓民眾到場看遊行的舉措是正確的。

遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)
遊行附近街道被重重封鎖，僅有特定媒體及工作人員才可進入。(記者顏嘉瑩/攝影)

感恩節大遊行執行總監特塞羅(Susan Tercero)表示，近百年來梅西大遊行是慶祝感恩節的著名活動，為全美家庭帶來歡樂，並揭開節日季的序幕，今年的挑戰不同以往，而梅西也需要基於安全，重新構想如何延續傳統，儘管今年形式非常不同，但仍希望大遊行仍夠在疫情下為大眾帶來亟需的「正常感」。

第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場舉行。(美聯社)
第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場舉行。(美聯社)

遊行 梅西百貨 紐約市

上一則

感恩節堂食冷清 外賣、戶外用餐熱絡

下一則

假按摩真賣淫洗錢 4華女長島被捕

延伸閱讀

紐約梅西感恩節大遊行改直播 民眾趕至現場撲空

紐約梅西感恩節大遊行改直播 民眾趕至現場撲空
悼馬拉度納 比利：相約天堂踢球 梅西：是離開不是永別

悼馬拉度納 比利：相約天堂踢球 梅西：是離開不是永別

2020年梅西感恩節大遊行 觀看指南

2020年梅西感恩節大遊行 觀看指南
紐約市2020年梅西感恩節大遊行觀看指南

紐約市2020年梅西感恩節大遊行觀看指南
足球／梅西又老又貴？傳曼城放棄追求

足球／梅西又老又貴？傳曼城放棄追求
梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」致敬一線工作者

梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」致敬一線工作者

熱門新聞

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

2020-11-26 20:45
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

2020-11-19 11:54
19日早上上班時間，一名女子在月台等車時，遭人趁列車進站時，從後方將她推下月台。圖為示意圖。(美聯社)

看準地鐵進站惡意攻擊 曼哈頓女遭人推下鐵軌

2020-11-19 14:57
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入