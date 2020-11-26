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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

紐約州日增確診破6000！7個月來最高

記者和釗宇／紐約報導
紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創4月下旬以來新高。（美聯社）
紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創4月下旬以來新高。（美聯社）

紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創4月下旬以來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)25日再次呼籲民眾感恩節嚴格防疫，避免旅行和聚集活動，並提醒民眾疫苗接種工作極其複雜，短期內難以給普通民眾接種，因此仍要繼續提高防疫警惕。

州府數據顯示，全州24日新增確診病例6265例，創下七個月以來新高，紐約市則新增1916例；同時，新冠總住院人數已逼近3000人，全州新冠檢測陽性率為3.62%；葛謨表示，24日全州新增死亡41人，已經連續兩天40人以上，該數字比幾周前翻倍。

葛謨說，包括總住院人數、ICU住院人數、插管人數和死亡人數的所有疫情指標近期都快速增長，加上假日季人們出行和社交活動頻繁，預計感恩節十天之後將達到疫情高峰；「疫情反彈，新增病例數、住院人數、ICU人數、插管人數依次增加，最後死亡人數一定增加，這些都是可預期的。」

他呼籲民眾感恩節避免非必要旅行和聚集活動，不同住的家庭成員也不要聚集，因CDC表示傳染病毒的人中，有24%的人是無症狀感染者，且有35%的人是在症狀開始前就有已經傳染給別人；「換句話說，人們不知道自己已經感染時，就已經具有傳染能力，因此不要輕易認為你自己和家人都是安全的，而掉以輕心。」

儘管目前已經有多款疫苗出爐，正等待FDA批准緊急使用，但葛謨表示疫苗出爐不代表疫情結束，因為疫苗接種和分發仍面臨巨大困難，沒有幾個月時間解決不了；他表示，全美從疫情開始以來八個月總檢測數量才達到1億8000萬次，而疫苗則需要3億劑，而且每人要打兩針，疫苗接種工作比檢測更加複雜，花費時間可想而知。

另外，葛謨說此前有調查顯示，62%的人不願接種疫苗的原因是，認為聯邦政府帶著政治目的批准疫苗上市，因此疫苗安全性成疑，這給全面接種帶來困難；而且，目前聯邦政府出台的疫苗接種計畫，未考慮低收入和有色人種社區醫療資源匱乏，需要改革。

葛謨呼籲民眾感恩節嚴格防疫，並提醒民短期內難以給普通民眾接種疫苗，因此仍要繼續提...
葛謨呼籲民眾感恩節嚴格防疫，並提醒民短期內難以給普通民眾接種疫苗，因此仍要繼續提高防疫警惕。（州長辦公室提供）

疫苗 疫情 葛謨

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