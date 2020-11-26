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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

想安心團圓…長島多個檢測站大排長龍

記者牟蘭／紐約報導
感恩節前夕，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯；圖為大頸北方大道的CityMD。(記者牟蘭／攝影)
感恩節前夕，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯；圖為大頸北方大道的CityMD。(記者牟蘭／攝影)

感恩節將至，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯；但醫生警告民眾，核酸檢測結果陰性，並非百分百排除感染病毒，規勸民眾切忌掉以輕心，不遵守防疫規定，造成病毒蔓延。

根據「新聞日報」(Newsday)報導，感恩節前夕，長島納蘇郡與蘇福克郡多個檢測點前大排長龍，民眾無懼寒冷天氣，希望在節前得知自己是否染疫；報導稱，長島部分地區陽性率連日增加，其中包括華裔聚居的大頸，被畫為黃色防疫區，導致當地民眾檢測需求直線上升。

對此，納蘇郡西奈山南區醫院(Mount Sinai South Nassau hospital)的醫生格拉特(Aaron Glatt)表示，因新冠病毒在人體有潛伏期，民眾檢測結果即使為陰性，也有可能攜帶病毒，提醒民眾仍應做好防疫措施。

ProHEALTH醫療中心的醫生西萌思(Bonnie Simmons)表示，該醫療中心可以在線上預約，但紐約市與長島診所外近期仍經常大排長龍；她說，近日做檢測的民眾一般分為三類，第一類是計畫去外地旅遊，擔心自己染疫傳染家人，提前檢測；第二類是為了如期舉行感恩節聚會，家庭成員相約前往檢測；第三類是曾接觸確診者，因擔心染疫，前往當地快速檢測點檢測。

她說，醫療中心在告知民眾檢測結果為陰性後，仍會明確解釋這並不意味他們完全沒有被病毒傳染，或以後沒有染疫風險，要求他們一定要戴口罩，繼續觀察病症。

長島傑瑞柯(Jericho)的ProHEALTH醫療中心外，一大早就有民眾等待篩檢，57歲的卡爾(Holly Carr)表示，他的父親罹癌後，正在接受治療，為了與父親在感恩節團聚，他因此當天前往快速檢測站篩檢。

來自塞奧瑟的薩盧佳(Alisha Saluja)是一名大學生，為趕在節前從學校返回長島家中，她在五天前接受了新冠肺炎病毒的檢測；雖然這次檢測結果為陰性，但她表示，自己仍會再做一次抗體檢測，因為她曾在數月前出現新冠肺炎症狀。

州長葛謨(Andrew Cuomo)24日前往長島的火雞贈送活動中表示，新冠病毒會在部分民眾體內潛伏七天，期間即使進行核酸檢測，也有可能結果顯示為陰性，但他仍呼籲民眾積極檢測，但不要將檢測結果當作「免死金牌」。

檢測 長島 防疫

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