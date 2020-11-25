我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

紐約州1/4民眾 不願接種新冠疫苗

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島疫情反彈嚴重，南區新開臨時醫院收治新冠病人。（Getty Images）
史泰登島疫情反彈嚴重，南區新開臨時醫院收治新冠病人。（Getty Images）

新冠疫情繼續反彈，疫苗是抗疫的希望所寄，但根據一項最新民調，紐約州有近四分之一民眾表示，等新冠疫苗被正式批准且上市後，也不願接種；同時，紐約市防疫「橙區」再擴大，史泰登島南部25日起也列入，餐館禁止堂食，戶外用餐也嚴格受限，當地華裔餐館業者叫苦連天，島上醫院面臨的壓力也日增。

根據西耶納學院(Siena College)24日發表的最新民調，紐約州有24%的受訪民眾表示，哪怕新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准上市，自己也不會接種該疫苗。

而按受訪者黨派來看，願意接種疫苗的註冊共和黨人比民主黨人少；受訪的共和黨人中，有65%表示願意接種，民主黨人種則有74%。

距離疫苗開始施打還有幾個月，紐約市疫情仍不樂觀，史泰登島南部從疫情黃區惡化為橙區，除了餐館禁止室內堂食外，戶外用餐也限定每桌不得超過四人；此外健身房、髮廊等暫停營業，戶外集會不得超過十人。

近期史泰登島醫院系統面臨壓力日增，24日島上兩家醫院一天就收治111名新冠肺炎病患，其中里士滿大學醫院（RUMC）發言人表示，該院正在不斷和州府聯繫，協調應變措施；而為了緩解壓力，史泰登島大學醫院在南灘精神科中心(South Beach Psychiatric Center)增設一所臨時醫院，可容納200名病患。

對於防疫升級，當地小商家業主多表示理解，但二次封城的挑戰讓他們叫苦不迭；在Tottenville經營日本鐵板燒和壽司餐館的李先生表示，其餐館一直十分注意防疫工作，但仍受整個區域疫情反彈影響。

他表示，前不久餐館才重新開放堂食，並且為響應政府規定，購買大量體溫測量器、口罩、洗手消毒液等物品，戶外用餐區也花費幾萬元精心打造，原本期待能重新迎接客人彌補之前的損失，沒想到進一步陷入困境。

不僅小商家對此表示不滿，當地一些華裔居民也十分無奈，居住在New Dorp的陳在賢表示，在第一波疫情時史泰登島居民就以戴口罩比率最低受到批評，如今第二波疫情當地又變成紐約市最嚴峻區域，「我非常不理解，相比其他四區，史泰登島人口密度最低，大家也在第一波疫情中汲取教訓，為什麼還有些人不重視，繼續拿生命當兒戲？」

史泰登島南灘疫情防疫進入橙區。（市衛生局提供）
史泰登島南灘疫情防疫進入橙區。（市衛生局提供）

紐約市 疫情 史泰登島

上一則

一張圖╱紐約新冠確診略減 死者增至47人

延伸閱讀

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們
節日禮卡暢銷 紐約州消費者保護署發布防騙小貼士

節日禮卡暢銷 紐約州消費者保護署發布防騙小貼士
疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗
俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元

俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元
申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票

申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

熱門新聞

奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32

1張圖／紐約單日新增確診4881 染疫人數逼近61萬

2020-11-24 21:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情