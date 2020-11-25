紐約州1/4民眾 不願接種新冠疫苗

史泰登島疫情反彈嚴重，南區新開臨時醫院收治新冠病人。（Getty Images）

新冠疫情 繼續反彈，疫苗是抗疫的希望所寄，但根據一項最新民調，紐約州有近四分之一民眾表示，等新冠疫苗被正式批准且上市後，也不願接種；同時，紐約市 防疫「橙區」再擴大，史泰登島 南部25日起也列入，餐館禁止堂食，戶外用餐也嚴格受限，當地華裔餐館業者叫苦連天，島上醫院面臨的壓力也日增。

根據西耶納學院(Siena College)24日發表的最新民調，紐約州有24%的受訪民眾表示，哪怕新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准上市，自己也不會接種該疫苗。

而按受訪者黨派來看，願意接種疫苗的註冊共和黨人比民主黨人少；受訪的共和黨人中，有65%表示願意接種，民主黨人種則有74%。

距離疫苗開始施打還有幾個月，紐約市疫情仍不樂觀，史泰登島南部從疫情黃區惡化為橙區，除了餐館禁止室內堂食外，戶外用餐也限定每桌不得超過四人；此外健身房、髮廊等暫停營業，戶外集會不得超過十人。

近期史泰登島醫院系統面臨壓力日增，24日島上兩家醫院一天就收治111名新冠肺炎病患，其中里士滿大學醫院（RUMC）發言人表示，該院正在不斷和州府聯繫，協調應變措施；而為了緩解壓力，史泰登島大學醫院在南灘精神科中心(South Beach Psychiatric Center)增設一所臨時醫院，可容納200名病患。

對於防疫升級，當地小商家業主多表示理解，但二次封城的挑戰讓他們叫苦不迭；在Tottenville經營日本鐵板燒和壽司餐館的李先生表示，其餐館一直十分注意防疫工作，但仍受整個區域疫情反彈影響。

他表示，前不久餐館才重新開放堂食，並且為響應政府規定，購買大量體溫測量器、口罩、洗手消毒液等物品，戶外用餐區也花費幾萬元精心打造，原本期待能重新迎接客人彌補之前的損失，沒想到進一步陷入困境。

不僅小商家對此表示不滿，當地一些華裔居民也十分無奈，居住在New Dorp的陳在賢表示，在第一波疫情時史泰登島居民就以戴口罩比率最低受到批評，如今第二波疫情當地又變成紐約市最嚴峻區域，「我非常不理解，相比其他四區，史泰登島人口密度最低，大家也在第一波疫情中汲取教訓，為什麼還有些人不重視，繼續拿生命當兒戲？」